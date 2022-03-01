Во Владимире новая система проездных "Ситикарда" дала сбой в первый же день работы

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Очередное новшество привело к очередным неудобствам. С раннего утра владимирцы атакуют телефоны компании «Владикард» с одной и той же претензией: проездные, которые с первого дня весны подорожали до 1700 рублей и теперь лимитированы 100 поездками в месяц, почему-то отказались работать. При этом дозвониться до компании тоже оказалось невозможно.

Мы и сами пытались использовать проездной (у нас в организации их три). Но ни один не сработал. Валидаторы отказывались выдавать бумажный билет.

- И так с пяти часов утра, эти единые проездные не работают совсем. Люди ругаются, но мы не виноваты — спрашивали начальство, а оно само ничего не знает, направляют во «Владикард», - развела руками кондуктор «Владимирпассажиртранса». - Причем социальные проездные и все остальные работают исправно, а единый никак не хочет.

По словам кондукторов, такая штука творится на всех маршрутах — и на троллейбусах, и на автобусах, в том числе на социальных. Возмущенным гражданам одни экипажи предлагают расплатиться картой или наличными, другие вовсе ничего не предлагают. Как говорят кондукторы — устали ругаться, а еще вся смена впереди.

- Более того, у тех, кто оплатил проездные за март заранее, поездки стали списываться еще в феврале, - рассказала кондуктор из другого автобуса. - Мы не понимаем почему — там на билете внизу написано количество оставшихся поездок, и у людей после первой поездки было видно, что часть лимита уже списано.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как правило, на табло валидатора высвечивается надпись «Недостаточно поездок на карте». Многократное прикладывание к прибору результатов не дает.

В мэрии Владимира, в свою очередь, рассказали, что о проблеме знают, и даже пообещали, что скоро она решится. Однако в пресс-службе горадминистрации уверяют, что коснулась проблема далеко не всех обладателей единых проездных билетов.

- Из-за технологических особенностей платежной системы получилось так, что ряд проездных билетов оказался как бы вне зоны доступа. До конца дня вопрос решат, все расходы компенсируют, - рассказал официальный представитель горадминистрации Владимира Алексей Алекин.

Вот только почему-то у данных проездных технологические особенности проявляются слишком часто и с завидной регулярностью. И уж точно сбой был более массовый, чем в мэрии пытаются представить.

Чтобы получить обратно деньги, владимирцам нужно самолично явиться в офис «Владикард» на Октябрьском проспекте, 4 (офис 14), написать заявление, приложить билет и указать номер своей банковской карты. Если вам придется еще раз затратить деньги на дорогу до офиса — эти средства тоже пообещали компенсировать.

А вот почему поездки стали списывать с февраля в мэрии пока не знают. Городские власти этот момент пообещали уточнить позднее.

КОНКРЕТНО

С вопросами по поводу возврата билетов из-за неработающих проездных, а также по другим вопросам, касающимся работы безналичных платежных систем в общественном транспорте Владимира, жители и гости города могут обратиться на «горячую линию» компании «Владикард» по телефону 77-97-53, 8-800-700-44-94.