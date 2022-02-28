Во Владимирской области пребывание одного беженца с ДНР и ЛНР обойдется в 900 рублей в сутки

На официальном портале правовой информации опубликовано постановление администрации Владимирской области, определяющее механизм траты средств на пункты временного размещения для выехавших с территории Донбасса и Луганска беженцев.

Согласно документу, пребывания одного беженца в регионе обойдется в 900 рублей, из них на питание — до 350 рублей. Средства на функционирование пунктов временного размещения будет распределять в виде субсидий и контролировать их целевое расходование департамент соцзащиты населения Владимирской области.

Деньги областного бюджета будут расходоваться на оплату труда работников, занятых обслуживанием беженцев, коммунальные и хозяйственные нужды, покупку мебели и оборудования для пунктов временного размещения, доставку туда людей, приобретение продуктов и другие потребности.

Напомним, что чиновники заявляли, что регион готов принять 2000 переселенцев из ЛНР и ДНР.