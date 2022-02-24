Владимирская область готова принять 2000 переселенцев из ЛНР и ДНР

Сбор гуманитарной помощи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В сложившейся ситуации Владимирская область выразила готовность и сделала все необходимое, чтобы принять жителей Луганской и Донецкой Народных Республик, вынужденно покидающих родные места. Централизованные группы переселенцев пока еще к нам не прибывали, но регион уже провел соответствующую подготовку.

Принимать будет каждый муниципалитет

Как рассказал заместитель губернатора Владимирской области Дмитрий Лызлов, уже сейчас во Владимирскую область своим ходом прибыли 19 человек из ДНР и ЛНР.

- В основном это мамы с детьми, есть один мужчина инвалид. Все они остановились у родственников, одна семья приехала к знакомым и сама арендовала жилье. Одной семье потребовалась помощь в обеспечении продуктами питания, - рассказал Дмитрий Лызлов.

Из 19 прибывших 10 человек находятся во Владимире, семеро в Камешковском районе, и по двое в Александровском и Меленковском районах.

Что касается централизованных заездов, то для этого также все готово.

- Сформировано 35 пунктов временного размещения (ПВР), рассчитанных на безотлагательный прием более 2000 жителей, прибывающих из ДНР и ЛНР. 400 человек предполагается разместить в областных учреждениях — в детском оздоровительном лагере «Олимп», в областном реабилитационном центре, в колледжах, в том числе в Гороховце, Вязниках, Гусь-Хрустальном, - проинформировал Лызлов.

Остальных переселенцев должны принять муниципальные структуры, в том числе 300 человек могут поселиться во Владимире, остальные поедут в Муром, Ковров, Гусь-Хрустальный, Камешково, Суздаль, Киржач и другие районы региона — почти в каждом муниципалитете будет создан ПВР.

В настоящее время все пункты прошли соответствующие проверки, так как к ним предъявляются определенные требования. В частности, ПВР должны находиться неподалеку от школ и детских садиков, иметь на своей базе, либо поблизости, столовую или иной пункт питания, и не должны блокировать работу учреждений, в которых разместятся.

Что касается доставки людей, то для этого создан резерв автобусов, которые готовы в любой момент выехать за переселенцами.

- К каждому ПВР прикреплены сотрудники соцучреждений. Кроме того, будет организовано дежурство для обеспечения на этих пунктах порядка и безопасности, а прикрепленные медработники проведут тестирование прибывших на ковид, и в дальнейшем будут оказывать им медицинскую помощь, - сообщил заместитель губернатора.

По словам Дмитрия Лызлова, местные жители при этом врачебной помощи лишены никоим образом не будут.

Что касается трудоустройства вновь прибывающих, то в настоящее время этот вопрос находится в работе. В частности, ряд владимирских предпринимателей обратился в обладминистрацию с предложениями взять к себе на работу переселенцев.

Гуманитарная помощь

Тем временем, во Владимирской области начали активную работу волонтеры, готовые оказать помощь жителям ДНР и ЛНР. Уже сейчас к этой работе подключились порядка 70 человек, представляющих различные общественные организации, действующие в регионе. Работа по подбору волонтеров все еще проводится.

Власти региона также организовали по линии соцзащиты единовременную материальную помощь для переселенцев — по 10 тысяч рублей. По словам Дмитрия Лызлова, ее оформляют в комплексных центрах социального обслуживания населения в индивидуальном порядке — сперва с каждым проводится работа, затем подписываются документы, после чего средства переводятся на счета людей.

Кстати, сами владимирцы тоже могут оказать посильную помощь вынужденным переселенцам из ДНР и ЛНР. Специально для этого на территории региона создан ряд пунктов приема гуманитарной помощи. Все они работают на базе комплексных центров социального обслуживания населения.

Узнать адреса данных пунктов, а также телефоны для связи, можно на официальном сайте администрации Владимирской области в соответствующем разделе.