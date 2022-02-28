Владимирское "Торпедо" отправляется на южные сборы, несмотря на закрытие аэропортов

Владимирское "Торпедо" провело первые четыре товарищеских матча под руководством нового тренера Александра Горбачева. Футболисты одержали две победы (над «Муромом» и «Рязанью») и два раза сыграли вничью (с тем же "Муромом" и московским "Строгино").

- Все линии мы усилили, ребята более менее одинаково понимают наши принципы игры в обороне и атаке, ну а дальше надо улучшать игру, физическое состояние . Но у нас еще есть время. Сейчас команда распускается для отдыха на 4 дня, и встречаемся мы только в аэропорту 4 марта. Уезжаем на кисловодский сбор. Проблем никаких нет, все осталось в силе, - рассказал наставник черно-белых Александр Горбачев.