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Спорт28 февраля 2022 5:26

Владимирское "Торпедо" отправляется на южные сборы, несмотря на закрытие аэропортов

Сборы команды пройдут в Кисловодске
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Владимирское "Торпедо" провело первые четыре товарищеских матча под руководством нового тренера Александра Горбачева. Футболисты одержали две победы (над «Муромом» и «Рязанью») и два раза сыграли вничью (с тем же "Муромом" и московским "Строгино").

- Все линии мы усилили, ребята более менее одинаково понимают наши принципы игры в обороне и атаке, ну а дальше надо улучшать игру, физическое состояние . Но у нас еще есть время. Сейчас команда распускается для отдыха на 4 дня, и встречаемся мы только в аэропорту 4 марта. Уезжаем на кисловодский сбор. Проблем никаких нет, все осталось в силе, - рассказал наставник черно-белых Александр Горбачев.