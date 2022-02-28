Владимирское «Торпедо» укрепили форвард-гренадер и творец победы над «Спартаком»

Черно-белые провели две товарищеские игры с "Муромом". Фото пресс-службы владимирского "Торпедо"

Новый тренер владимирского «Торпедо» Александр Горбачев решил обновить часть команды. В итоге черно-белые попрощались с полузащитниками Павлом Бычковым и Георгием Каджаем, защитниками Григорием Гришиным и Даниилом Соколовым. Также из команды ушел заместитель директора по спортивной работе Иван Каратыгин. А самый юный футболист «Торпедо» Александр Панюхин находится на просмотре в молодежной команде ЦСКА.

По словам тренера, он уже сформировал основной состав команды. Стан черно-белых пополнился семью футболистами. Кто же они?

Виновник поражения красно-белых

Голкипер Артем Смирнов, которого журналисты окрестили «творцом победы над «Спартаком». Артем — уроженец Мурома. Профессиональную карьеру начал в 2006 году в дубле ярославского «Шинника». В июле 2009 года дебютировал уже за основную команду в кубковом матче с владимирским «Торпедо». В 2010 году его отдали в аренду в ивановский «Текстильщик», выступающий во втором дивизионе. По окончании аренды вернулся в Ярославль, и в сезоне 2012-2013 дебютировал за «Шинник» в первенстве ФНЛ. Летом 2013 года в качестве свободного агента перешел в «Тосно» из Ленинградской области, где впервые в своей карьере стал основным голкипером команды, сыграв в первенстве 2 дивизиона 28 матчей. В этом сезоне в составе «Тосно» Артем стал победителем зоны «Запад» 2-го дивизиона, а также дошел до четвертьфинала Кубка России, выбив из розыгрыша команды Премьер-Лиги - «Урал» (Екатеринбург) и «Спартак» (Москва). В матче с красно-белыми он отразил удар Лукаса Барриоса и стал одним из «героев» игры. После повышения «Тосно» в классе провел в составе команды в ФНЛ 2014/2015 годов лишь один матч с «Сахалином», после чего был отдан в аренду питерского «Динамо». В зимнем перерыве вернулся в «Тосно», но в официальных матчах на поле не выходил. Впоследствии выступал за «Тюмень», «Балтику» (Калининград), «Муром» и «Читу».

Голкипер Артем Смирнов. Фото пресс-службы владимирского "Торпедо"

Наводил ужас на вратарей

Пополнил состав команды и нападающий Степан Костюков. Он является воспитанником столичного «Строгино», но в юношеские годы побывал в системе казанского «Рубина» и дубле «Тосно» из Ленинградской области. В 2018 году вернулся в «Строгино» и провел три сезона во второй лиге – строгинцы играли в одной группе с «Металлургом». Там Костюков наводил ужас на вратарей соперника, забивая в каждой третьей игре. После этого Степан решил, что перерос уровень второй лиги и отправился на просмотр в «Металлург», вернувшийся в Футбольную Национальную Лигу. Смотрины вышли долгими – Костюков тренировался с командой больше месяца, пока тренеры его не взяли. В пользу нападающего говорят его внушительные габариты – рост 191 см, вес 85 кг. Однако ни его талант, ни старания не помогли Степану пробиться в основной состав команды ФНЛ. За 24 тура Костюков лишь четыре раза появился на поле, сыграв всего 27 минут.

Нападающий Степан Костюков. Фото пресс-службы владимирского "Торпедо"

Молодые, но перспективные?

В составе команды теперь и полузащитник Владислав Лабзин. Воспитанник костромского футбола, хавбек, который может сыграть и на позиции центрального защитника. Карьеру он начал в родном городе в составе местного «Спартака». В 14 лет переехал в ярославский «Шинник», с которым подписал свой первый профессиональный контракт. На протяжении карьеры также выступал за ФК «Рязань». Сезон-2019/2020 футболист провёл в ПФЛ. В составе московского ФК «Велес» Лабзин стал чемпионом ПФЛ в зоне «Запад».

Полузащитник Владислав Лабзин. Фото пресс-службы владимирского "Торпедо"

Еще один новый игрок «Торпедо» - уроженец Санкт-Петербурга, полузащитник Никита Польщиков. Ранее выступал за ФК «Химки».

Заявочный лист пополнил и полузащитник Максим Батраков. Он - воспитанник СШ «Сахалин», и в профессиональную команду пришел в сезоне 2020 -2021 годов. На его счету 45 игр за клуб: две в Кубке России и 43 в первенстве. За это время игрок забил два гола, получил 14 желтых карточек и одну красную.

Также за черно-белых будет играть и защитник Мурад Омаров. Родился в Махачкале. Ранее выступал за ФК «Сочи» (Сочи), «Легион-Динамо» (Махачкала), «Кубань-Холдинг» (Павловская), «Дружба» (Майкоп), «Черноморец» (Новороссийск), «Родина» (Москва).

И, наконец, полузащитник Ярослав Краснов. Родился в Саратове. Ранее выступал за «Сокол» (Саратов), «Форте» (Таганрог), «Зенит-Ижевск» (Ижевск).

Напомним, что в первых товарищеских матчах черно-белые одержали две победы (над «Муромом» и «Рязанью») и один раз сыграли вничью с командой с берегов Оки. По словам тренера, футболисты, наконец, стали его слышать и играть качественно и «солидно».

26 февраля черно-белые сыграли с московским «Строгино». На поле выпустили новых игроков. В первые минуты преимущество было за подопечными Александра Горбачёва, но уже по ходу первой половины противостояния столичные футболисты провели три разящих выпада и дважды огорчили голкипера «Торпедо» Артёма Смирнова. А незадолго до перерыва за грубую игру был удалён с правом замены Денис Перфилов.

Во втором тайме черно-белые заработали право на пенальти, и Владимир Победимов точным ударом сократил разрыв в счёте. После этого Степан Костюков воспользовался точной передачей Ярослава Краснова, и уже - 2:2.

Впрочем, хозяевам потребовалось ещё меньше времени, чтобы снова выйти вперёд. И лишь за пару минут до финального свистка Дмитрий Калабухов подкараулил ошибку вратаря и из-за пределов штрафной площади установил итоговый счёт - 3:3.