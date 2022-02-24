Во Владимирской области официально представлен новый прокурор региона

Новый прокурор Владимирской области Владислав Малкин (справа). Фото: прокуратура Владимирской области

Как сообщает прокуратура Владимирской области, заместитель генерального прокурора по ЦФО Юрий Пономарев представил коллективу нового прокурора Владимирской области, которым стал Владислав Малкин, ранее занимавший аналогичную должность в Орловской области.

Мероприятие состоялось в областной прокуратуре при участии представителей районных надзорных ведомств. Кроме того, новый руководитель надзорного ведомства совершил ряд встреч с руководством Владимирской области и силовых структур региона.

Напомним — ранее прокуратуру региона возглавлял Игорь Пантюшин, который недавно был переведен на аналогичную должность в Республику Башкортостан.