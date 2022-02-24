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Общество24 февраля 2022 11:42

Во Владимирской области официально представлен новый прокурор региона

Владислав Малкин приступил к работе в должности главы областного надзорного ведомства
Алексей КОТМЫШЕВ
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Новый прокурор Владимирской области Владислав Малкин (справа). Фото: прокуратура Владимирской области

Новый прокурор Владимирской области Владислав Малкин (справа). Фото: прокуратура Владимирской области

Как сообщает прокуратура Владимирской области, заместитель генерального прокурора по ЦФО Юрий Пономарев представил коллективу нового прокурора Владимирской области, которым стал Владислав Малкин, ранее занимавший аналогичную должность в Орловской области.

Мероприятие состоялось в областной прокуратуре при участии представителей районных надзорных ведомств. Кроме того, новый руководитель надзорного ведомства совершил ряд встреч с руководством Владимирской области и силовых структур региона.

Напомним — ранее прокуратуру региона возглавлял Игорь Пантюшин, который недавно был переведен на аналогичную должность в Республику Башкортостан.