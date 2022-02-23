Прокурором Владимирской области стал защитник сирот и борец с коррупцией

Владислав Малкин. Фото:прокуратура Орловской области

На днях стало известно, что президент подписал указ о назначении на должность прокурора Владимирской области государственного советника юстиции 3 класса Владислава Малкина. Ранее он трудился в Орловской области на аналогичной должности, и там его запомнили, как человека, ратующего за законность и порядок.

От Сочи до Владимира

Из биографической справки прокуратуры следует, что Владислав Александрович Малкин родился 15 ноября 1978 года в городе Мары Туркменской ССР.

В 2001 году будущий глава областного надзорного ведомства окончил Московский новый юридический институт по специальности «Юриспруденция» и пришел на службу в органы прокуратуры Краснодарского края.

Там Владислав Малкин занимал различные должности — сперва был помощником, а затем старшим помощником прокурора Центрального района Сочи, затем перешел на должность старшего следователя в том же ведомстве, после чего стал помощником прокурора города Сочи.

После сочинской работы Малкин перебрался в краевую прокуратуру, где сперва трудился прокурором отдела одного из управлений, затем стал заместителем прокурора Карасунского административного округа Краснодара, а далее был Крымским межрайонным прокурором, прокурором Прикубанского административного округа Краснодара, и в июле 2017 года занял должность первого заместителя прокурора Краснодарского края.

С этой должности Владислав Малкин 30 июня 2020 года указом президента России получил новое назначение — прокурором Орловской области, где он и трудился до своего перехода во Владимирскую область.

Деньги сразу нашлись

Слухи о назначении Владислава Малкина на пост, который ранее покинул Игорь Пантюшин, появились еще в середине зимы, а впоследствии Совет Федерации одобрил его кандидатуру, и 17 февраля президент России Владимир Путин издал указ о назначении.

Наш источник в прокуратуре Владимирской области подтвердил, что хотя Малкин еще не прибыл, но его появления в надзорном ведомстве региона ждут буквально со дня на день.

Наши коллеги из Орловской области, с которыми удалось пообщаться еще задолго до подписания президентского указа, особенно подчеркнули, что им жаль расставаться с Владиславом Малкиным.

- В Орловской области он запомнился как большой борец с коррупцией, и просто хороший человек. Именно при нем был возбужден ряд уголовных дел на местных чиновников, судьба которых теперь непонятна. В том числе речь идет о мэре Орла и представителях областной администрации, - рассказали орловские журналисты.

Первый официальный пресс-релиз Орловской прокуратуры после назначения Малкина гласит, что новый прокурор 15 июля 2020 года лично приехал к детям-сиротам в Болховский детский дом-интернат для детей с физическими недостатками.

Визит главного регионального блюстителя закона был не случайным — ребята записали видеообращение, в котором пожаловались, что районная администрация не выделяет им квартиры.

Приехал Малкин не один, а с целой делегацией областных чиновников, а по итогам в суд было направлено восемь исков с требованием выделить детям квартиры. Но на этом прокурор не остановился — по материалам проверки было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Тут же в областном бюджете нашлись 12,7 миллионов рублей на квартиры.

Владислав Малкин и губернатор Орловской области Андрей Клычков. Фото: прокуратура Орловской области

А уже через пару дней Владислав Малкин всерьез занялся вопросом обманутых дольщиков из Орла. Из-за нерадивого застройщика 166 человек в течение четырех лет не могли получить квартиры.

При этом новый глава надзорного ведомства Орловской области сразу же обратил внимание, что уголовное дело по факту мошенничества, возбужденное ранее, почему-то затягивается, и назначил общую встречу со всеми дольщиками региона.

Показательной в истории с проблемами дольщиков стала ситуация, когда директора одной из провинившихся строительных компаний, обвиненного в растрате, задержали прямо во время приема прокурором обманутых дольщиков и отправили на допрос в Следком. По словам наших коллег, дольщики провожали его аплодисментами.

Медцентр и мусоросортировка

Немало времени Владислав Малкин уделял и борьбе с разномастными мошенниками. Одним из первых громких дел в его карьере на посту прокурора Орловской области стало дело о крупной афере при строительстве многопрофильного медцентра для Орловской областной клинической больницы.

Как оказалось, в акте приемки была существенно завышена стоимость работ — на 230 миллионов рублей. К ответу привлекли двух подрядчиков, но именно Малкин добился того, чтобы к ответу призвали еще и чиновников.

Результатом стало возбуждение уголовного дела в отношении сотрудников областного «Орелгосзаказчик», которые принимали «липовую» работу в течение двух лет — с 2012 по 2014 год.

Не обошла Малкина на орловской земле и мусорная тема. В декабре 2020 года, после многочисленных публикаций в СМИ, он лично выезжал на местную мусоросортировочную станцию, после остановки которой жителям региона были созданы неудобства. После его вмешательства порядок в мусорной теме также был наведен.

Не забыл Владислав Малкин тогда и об уголовном деле, которое было возбуждено по фактам краж денег при оплате работ по вывозу отходов — прокурор потребовал более активного расследования.

А 15 октября 2021 года стало известно, что руководитель «Ореглгосзаказчика» был задержан после возбуждения на него уголовного дела, но на этот раз по факту халатности. Речь шла о том, что физкультурно-оздоровительный комплекс «Ветерок» был принят недостроенным. Дело возбудили после того, как Владислав Малкин приехал в «Ветерок» и устроил там серьезную проверку.

Во время выезда в "Ветерок". Фото: прокуратура Орловской области

Нет коррупции

Среди самых громких коррупционных дел, которые были возбуждены во многом благодаря Владиславу Малкину, стало дело по факту хищения бюджетных денег на строительство моста «Дружбы» в Орле и моста в Ливенском районе. Тогда, как сообщила прокуратура Орловской области, была усмотрена причастность к этим хищениям «советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева и аффилированных ему лиц». У Лежнева впоследствии были проведены обыски.

Также у прокурора региона возникали претензии к мэру Орла Юрию Парахину. В частности, сперва речь шла о скандале с ярмарочными площадками на площади Жукова, где был обнаружен конфликт интересов чиновника, а затем в сентябре 2021 года градоначальнику было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, Парахин проложил асфальт к собственному дому вместо ремонта сельских дорог. Сам мэр объяснял свой поступок технической ошибкой.

Это лишь малая часть того, что сделал за полтора года в Орловской области Владислав Малкин. Жители региона в комментариях к материалам в СМИ о его переводе во Владимирскую область выражают сожаление, и называют Малкина «по-настоящему честным прокурором».