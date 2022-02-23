Из-за схода снега на ребенка в Селивановском районе возбудили уголовное дело

По материалам проверки прокуратуры Селивановского района возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности

Установлено, что 19 февраля на четырехлетнюю девочку, вышедшую к подъезду многоквартирного дома, расположенного в поселке Красная Горбатка, с козырька подъезда сошел снежный вал. Ребенок упал и получил перелом ноги.

Материалы проверки 21 февраля были направлены в правоохранительные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело. Ход и результаты находятся на контроле прокуратуры Селивановского района.

Напомним, что в этот же день похожее ЧП случилось в Муроме. С покатой крыши старого жилого дома рухнула глыба льда, которая упала прямо на 11-летнего мальчика. Ему оказали первую помощь, а позже скорая увезла ребенка в больницу. Его состояние врачи оценивают, как средней тяжести, но удовлетворительное. Следственный комитет начал проверку.