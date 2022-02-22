Во Владимирской области двое детей пострадали из-за рухнувшего с крыш снега

. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Днем 19 февраля соцсети Мурома выдали информацию о ЧП, случившемся возле трехэтажного дома 1950-х годов постройки, расположенного на улице Московской в той ее части, которую называют «Хитрым рынком». Вскоре стало известно о похожей ситуации в соседнем муниципальном районе.

Опасная улица

В Муроме очевидцы писали, что с покатой крыши старого жилого дома рухнула глыба льда, которая упала прямо на 11-летнего мальчика. Ему оказали первую помощь, а позже скорая увезла ребенка в больницу.

В администрации округа Муром рассказали, что снег с крыши должна была чистить управляющая компания, но она расположена в другом городе.

- Это управляющая компания из Коврова, у нее здесь находятся в обслуживании два дома. По нашей информации, в пятницу руководителя компании вызывали для составления предписания, чтобы они почистили, убрали снег, но он на нашу комиссию не явился, - сообщил официальный представитель администрации округа Муром Юрий Иринчук.

Теперь сотрудникам УК придется отвечать перед следователями — в Следкоме по Владимирской области рассказали, что по факту случившегося начали проверку.

- По предварительным данным, ребенок шел по тротуару, когда на него упала глыба льда, в результате чего он получил травму головы и был доставлен в больницу. К счастью, его жизнь в настоящее время находится вне опасности. По факту произошедшего проводится проверка, в ходе которой предстоит дать оценку действиям сотрудников жилищно-коммунальной сферы, в том числе управляющей компании, - уточнил и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Владимирской области Станислав Белогубец.

Днем 21 февраля в администрации Мурома добавили, что мальчик все еще находится на лечении, его состояние врачи оценивают, как средней тяжести, но удовлетворительное.

Что касается инцидента в Красной Горбатке, то об этом эпизоде изначально было известно лишь то, что снег рухнул на 4-летнюю девочку госпитализировали с травмой ноги. Происшествие случилось на улице Северной.

- Это произошло днем 19 февраля, когда девочка гуляла с отцом. Но в данном случае упала не глыба льда с крыши, а съехал снег с козырька, в то время, когда девочка находилась поблизости, - рассказал глава администрации Красной Горбатки Сергей Кораблев.

По словам Кораблева, семья пострадавшей девочки переехала в этот дом недавно, кроме нее, у них еще двое ребят. Как только случилось ЧП, родители немедленно вызвали «скорую», которая отвезла малышку в больницу.

- К счастью, девочка жива, но у ребенка действительно повреждена нога. Пока нет ясности, насколько сильно — соответствующее заключение дадут врачи. Сейчас проводится проверка, в ходе которой выясняются обстоятельства. По ее итогам будет принято решение об ответственности конкретных лиц, - заключил Сергей Кораблев, добавив, что дом находится в обслуживании местной управляющей компании — единственной на всю Красную Горбатку.

Не нужно бояться жаловаться

К сожалению, подобные ситуации после снежной зимы и с приходом тепла не редки — тут и там снег падает с крыш, которые еще не успели убрать по тем или иным причинам. В настоящее время в числе пострадавших числятся двое детей, но каждый день и взрослые, и малыши продолжают рисковать, гуляя под кровлями.

В региональном главке МЧС уточнили, что пока крупных происшествий, связанных со сходом снега, во Владимирской области не происходило. Однако чтобы до этого не доводить, жителям не следует молча смотреть на оставшиеся на крыше льдины, а сообщать об этом, куда следует. Чаще всего речь идет об управляющих компаниях, обслуживающих многоквартирные дома. Однако иногда УК не спешат выполнять свои обязанности, что показал муромский пример. В администрации Владимирской области советуют в таких случаях жаловаться в уполномоченные органы.

- Если речь идет о многоквартирном доме, жаловаться следует в Государственную жилищную инспекцию. Если об административном здании — в Инспекцию государственного административно-технического надзора, - рассказала пресс-секретарь заместителя главы региона по вопросам ЖКХ Полина Арефьева.

Однако есть один важный нюанс — в Госжилинспекции жалобы принимаются исключительно в письменном виде.

- Гражданин должен самостоятельно явиться в ГЖИ и написать обращение, либо это можно сделать удаленно — через портал Госуслуг, - уточнила Полина Арефьева. - Обычные звонки с жалобами рассмотрены не будут, так как сотрудники ГЖИ должны понимать, кто к ним обращается, а также держать с гражданином обратную связь.

КОНКРЕТНО

Государственная жилищная инспекция Владимирской области находится по адресу: Владимир, улица Луначарского, 3, кабинет 220. Информацию можно уточнить по телефону: 8(4922)32-60-13.

Инспекция государственного административно-технического надзора расположена по адресу: Владимир, улица Диктора Левитана, 27а. Телефон: 8(4922)36-65-92.