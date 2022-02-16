Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику передали здание в Суздале

Администрация Владимирской области передала в безвозмездное пользование Владимиро-Суздальского музея-заповедника неиспользуемое здание в Суздале, где будет оборудовано фондохранилище, сообщает ТАСС.

Сейчас музейные коллекции, которые насчитывают около 450 тысяч предметов, хранятся на общей площади около 2 тысяч квадратных метров, а нужно как минимум 5 тысяч. Отсутствие места для хранения не позволяет принимать в фонды новые предметы, например, археологические находки, обнаруженные в ходе масштабных исследований, которые на протяжении последних 20 лет проводятся на территории Суздальского Ополья.

Руководство музея-заповедника уже направило в Минкультуры РФ заявку на предоставление средств, необходимых для ремонта будущего фондохранилища. Затраты на проведение ремонта оцениваются в 80 миллионов рублей, 53 миллиона требуется на закупку оборудования.