Прокуратура заставила мэрию Коврова починить пять участков самых разбитых дорог

Не так давно мы писали, что в мэрии Коврова мягко намекнули местным жителям, что судиться с ними себе дороже. А вот Ковровская прокуратура все же решила судиться с мэрией из-за плохих дорог и выиграла.

Местные прокуроры после проверки со специалистами местного отдела ГИБДД городских дорог подали пять исков в судебные инстанции с требованием привести в порядок самые разбитые участки. Речь идет о выбоинах, "превышающих предельно допустимые размеры" на проспекте Ленина (в нескольких местах); на участках дороги на улице Муромской, от улицы Космонавтов до улицы Социалистической, от улицы Муромской до улицы Ранжева, от улицы Ранжева до улицы Димитрова; на улице Летняя, от улицы Космонавтов до улицы Транспортной, на улице Космонавтов в направлении улицы Лесная, по улице Летней до улицы Транспортной; на улице Космонавтов, от улицы Зои Космодемьянской до улицы Муромской, от улицы Зои Космодемьянской до улицы Грибоедова; на улице Еловой.

Иски прокурора судом были удовлетворены. В итоге все нарушения, по словам пресс-службы областной прокуратуры, устранены, а дороги отремонтированы.