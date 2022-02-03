Ковровским водителям не советуют судиться с властями из-за плохих дорог

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На днях администрация города Коврова опубликовала официальную информацию, согласно которой с 1 июля 2021 по 31 января текущего года суды Владимирской области рассмотрели 46 исков от ковровчан. Последние требовали взыскать с управления городского хозяйства компенсации за ДТП, случившиеся из-за плохого состояния дорог в городе оружейников.

Еще и должен остался

Водители предъявили исков чуть более чем на 7,5 миллионов рублей, однако в конечном итоге в пользу автолюбителей было взыскано лишь 4 882 698 рублей (64,8 процента из того, что желали получить возмущенные автовладельцы).

В любом случае — суммы это немалые, а о дорогах Коврова среди водителей и пешеходов давно уже ходят легенды: в городе оружейников местами разбиты даже центральные улицы, не говоря о периферии, где иной раз можно проехать лишь на внедорожнике. Речь о необходимости большого ремонта ведется очень давно, но почему-то именно теперь власти решили напомнить автолюбителям, что иногда и они бывают неправы.

- По восьми рассматриваемым делам по инициативе управления городского хозяйства назначались судебные автотехнические экспертизы, при оценке результатов которых из общей заявленной суммы ущерба в 2 139 891 рублей было взыскано лишь 893 525 рублей, - сообщили в администрации Коврова.

В качестве свежего примера администрация приводит ситуацию, когда хозяйка автомобиля потребовала к возмещению 297 тысяч рублей, но в ходе экспертизы обнаружилось, что перечисленные в акте осмотра повреждения машины не соответствовали механизму ДТП. Проще говоря — легковушка получила повреждения где-то в другом месте. В итоге женщине в иске было отказано, вдобавок она заплатила 40 тысяч рублей за проведенную экспертизу, так как проиграла суд. Дело было рассмотрено 26 января и решение еще не вступило в законную силу.

Другой пример — когда мужчина потребовал компенсацию за ремонт своего «железного коня» в размере 391 тысячи рублей, а экспертиза показала, что потратил он всего 20800. В итоге столько ему и присудили, а Управление дорожного хозяйства подало встречный иск, истребовав с автолюбителя 66 тысяч рублей, потраченных на экспертизу. Суд встал на сторону города.

- Таким образом, необоснованные обращения граждан с исками в суд о возмещении ущерба в результате ДТП с целью попытки полностью отремонтировать автомобиль за счет бюджетных средств могут обернуться значительными убытками для самого истца, - резюмировали в мэрии Коврова.

«Дорожные» иски

В то же время, в отделе ГИБДД ковровской полиции не скрывают, что проблема с качеством дорожного полотна действительно существует.

- Водитель, повредивший свой автомобиль, вызывает сотрудников Госавтоинспекции. Составляется акт, с которым он сможет обратиться за получением компенсации в страховую компанию, либо подать исковое заявление в суд к администрации города, - объяснила инспекор ОГИБДД по городу Коврову Юлия Демчан.

При этом каких-то конкретных цифр по числу ДТП из-за колдобин в ГИБДД Коврова не называют, однако инспекторы отметили, что в последнее время большинство аварий с пострадавшими на территории города действительно связано именно с неудовлетворительными дорожными условиями. Впрочем, сюда причисляются не только ямы, но чаще всего сугробы, мешающие видеть пешеходов, а также сужения проезжей части из-за снега и гололед.

В Ковровском городском суде также подтвердили, что «дорожных» исков подается действительно много, но далеко не всегда они имеют под собой реальные основания.

- За год количество таких исков может достигать нескольких десятков. Но нередко случается так, что граждане требуют крупные компенсации за ремонт из городского бюджета, хотя суммы оказываются завышены, - рассказал наш источник в Ковровском городском суде.

Долгожданный ремонт

Однако не все для автолюбителей Коврова так печально. В мэрии города оружейников заверили, что уже ближайшей весной вплотную приступят к долгожданному обновлению дорог. «Первой ласточкой» станет капремонт главной дорожной артерии города — путепровода на проспекте Ленина.

- Продолжительность ремонта рассчитана на 18,5 месяцев. В ходе его реализации будет отремонтирован участок дорог протяженностью 131 метр, - рассказала официальный представитель горадминистрации Коврова Мария Мельникова.

Конечную стоимость капремонта путепровода с учетом инфляции городские власти оценивают более чем в 315 миллионов рублей. Деньги должен «подкинуть» областной бюджет — соответствующее соглашение уже подписано с областным департаментом транспорта. Начало работ запланировано на апрель, а подрчдчика должны выбрать в текущем феврале.

Кроме того, ковровские власти запланировали ремонт дорог в целом ряде других проблемных мест, в частности на улице Социалистической от Пионерской до Свердлова, на улицах Энгельса, Кузнечной, Челюскинцев, Ястребцева и Гагарина. Также власти Коврова планируют отремонтировать улицы Мира, Летнюю, Колхозную, Лопатина на участке от улицы Брюсова до улицы Пугачева, а также улицы Моховую, Щорса, Туманова, 19 Партсъезда, Крупской, О. Кошевого, 1-ю Большую и Даниловский переулок. Соответствующая документация уже составлена.

Если все эти планы претворятся в жизнь, водителям Коврова значительно меньше придется сетовать на плохие дороги.