Владимирское "Торпедо" рассталось с двумя игроками

В стане владимирского "Торпедо" - изменения. Команда попрощалась с двумя игроками. Черно-белых покинул полузащитник Георгий Каджая. Его дебют в "Торпедо" состоялся 4 сентября 2021 года в матче с «Локомотивом-Казанкой» (Москва). Всего в первенствах России в составе «Торпедо» провёл 7 игр.

Кроме того, к соглашению о прекращении трудовых отношений пришли и с защитником Даниилом Соколовым. В первый раз в составе черно-белых он вышел на поле 1 августа 2021 года в матче с «Енисеем-2» (Красноярск). Всего в первенствах России в составе «Торпедо» (Владимир) провёл 12 игр.

Кстати, 1 февраля должны подписать контракт с новым тренером черно-белых. Им должен стать Александр Горбачев. Ждем новостей.