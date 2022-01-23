Новый тренер «Торпедо»: «Будем создавать боеспособный коллектив во Владимире!»

Александр Горбачев. Фото с сайта футбольного клуба "Динамо" Брянск.

В конце прошлого года стало известно, что на владимирское «Торпедо» у областных чиновников большие планы. Клубу впервые за десять лет увеличили финансирование с 36 до 50 миллионов, а также подыскали нового наставника. Им стал 51-летний Александр Горбачев, два года возглавлявший брянское «Динамо».

"Команду из Владимира хорошо знаю"

- После окончания первой части сезона, ближе к Новому году, мне позвонил директор «Торпедо» Александр Акимов и спросил о моих планах, как обстоят дела с работой и о возможности принять команду в качестве главного тренера. Я сразу сказал, что желание есть. Мне хотелось начать тренировать команду с историей и традициями, в городе, где есть хороший стадион, верные болельщики. И я считаю, что «Торпедо» как раз из этой категории, - цитирует Горбачева пресс-служба владимирского футбольного клуба.

Кстати, о черно-белых новый тренер знает не понаслышке. Не только видел игры с их участием, но и даже обыгрывал владимирцев. Это было в 1991 году, когда Горбачев выступал за «КАМАЗ» из Набережных Челнов.

- Это была хорошая, играющая команда, в которой на первых ролях были Максим Путилин, Игорь Асланян, Владислав Хахалев, Евгений Дурнев. Но победа со счетом 4:2 осталась за нами. Затем через год был во Владимире с кисловодским «Асмаралом». Запомнился стадион, он меня вообще тогда очень сильно поразил. Был несколько раз здесь в качестве тренера, - вспоминает Горбачев.

В подтасовке тестов не виноват

Когда Александр Горбачев возглавил брянское «Динамо», то команда испытывала трудности и находилась примерно в таком же положении, как и черно-белые сегодня. Однако под руководством нового тренера команда заиграла и в сезоне 2019-2020 годов набрала 39 очков в 17 матчах и вышла в ФНЛ.

А потом случилась неприятная история — в январе 2021 года Горбачева обвинили в сокрытии информации об игроках, болеющих коронавирусом, и дисквалифицировали тренера на год.

- Я вообще не мог поначалу понять, что происходит и откуда ноги растут. Было все идеально, отличная команда и коллектив. И в одночасье все рухнуло. Проверка тестов не является обязанностью главного тренера, и я даже не мог представить, что надо их перепроверять за другими людьми. Но случилось то, что случилось. Наверно все произошло из-за разногласий с исполнительным директором Зайцевым и его позиции по отношению к клубу. А моя вина только в том, что я доверился и в свое время отнес его резюме в правительство области. И, проработав полгода, мне было больно смотреть на то, что он сделал с клубом и командой. Не буду оправдываться, но теперь надо быть мудрее во всех этих вопросах, - подчеркнул Горбачев в интервью с пресс-атташе Владимиром Никольским.

Во время дисквалификации Александр Горбачев находился с семьей в Калининграде, часто ездили на море. Также ходил на футбол на матчи с участием «Балтики», был на стажировке у Сергея Игнашевича. Сын Горбачева играет за «Строгино» по ЮФЛ-1, поэтому особое внимание он уделял играм молодежных команд.

Необходимо усиление команды

О сегодняшней команде «Торпедо» Александр Горбачев представление имеет. Говорил, что видел матчи с «Динамо-2», с Муромом, с «Долгопрудным». Сейчас тренер ближе знакомится с футболистами, из них он знает лишь Дмитрия Калабухова, который играл в Брянске. Предстоит определить костяк команды, изменения в составе однозначно будут. По словам Горбачева, чтобы добиться максимального результата по весне, необходимо усиление (хотя руководители еще не ставили наставнику задач относительно мест в турнирной таблице).

- Моя цель - создать боеспособный коллектив во Владимире! Сразу это вряд ли получится, поэтому будем исходить из задачи достижения результата через постановку игры. Я уже рассказал ребятам, как мы собираемся работать, о своей философии и методическом подходе, о планах на ближайшее время. Начнем работать в режиме одноразовых тренировок, а там возможно перейдем и на двухразовые. С февраля планируем выходить на контрольные матчи во Владимире, обсуждаем с руководством клуба варианты южных сборов, - поделился планами Александр Горбачев.

Напомним, что первые официальные поединки в подгруппе «Б» должны состояться 3 апреля. Сейчас черно-белые находятся на 8 месте турнирной таблицы.