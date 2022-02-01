Работа котельной в Муроме восстановлена

С 31 января температура теплоносителя в системе котельной по адресу Муром, ул. Московская д. 47, остановленной 23 января из-за обрушения крыши, соответствует норме. Выборочные проверки в квартирах жителей зафиксировали температуру в помещениях выше нормы, во все дома поступает горячая вода, сообщает "Владимиртеплогаз".

1 февраля работают 8 котлов, нагрузка равномерно распределена. При восстановлении работы котельной приняты все меры предосторожности: переключение с временной схемы на постоянную проводилось при полном соблюдении правил техники безопасности и технических регламентов. Временные сети в течение нескольких дней останутся на месте, дополнительные бригады из других филиалов пока не отозваны.

Параллельно с работами на сетях всю прошлую неделю осуществлялся ремонт здания. Кровля укреплена металлическими опорами, установлены маяки, их показатели постоянно мониторят специалисты. В котельном зале смонтирован каркас по всему периметру.

Напомним, ЧП во дворе домов по улицам Московская, 47 и Артема, 1-а произошло около девяти часов утра 23 января. Из-за ветхости стены произошло обрушение кровли, которая упала и повредила три котла.