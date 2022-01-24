В центре Мурома несколько десятков домов вторые сутки остаются без отопления

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

ЧП во дворе домов по улицам Московская, 47 и Артема, 1-а произошло около девяти часов утра 23 января. Первой о случившемся сообщила прокуратура Владимирской области, которая уточнила, что из-за ветхости стены произошло обрушение кровли, которая упала и повредила три котла. Однако городские власти позже заявили, что котлы не повреждены.

Сперва речь шла об отключении от тепла 30 жилых домов, двух детских садиков и местного отдела полиции. По сведениям муромских прокуроров, в общей сложности 700 жителей оставались без тепла и горячей воды. Но позже эти цифры значительно увеличились

На месте аварии развернули масштабные спасательные работы — сотрудники МЧС, спасатели, работники «Владимиртеплогаза», которой принадлежит котельная, а также сотрудники администрации округа Муром в течение всего дня 23 января занимались демонтажем упавших конструкций при помощи кранов и автовышек. На место приезжал лично начальник ГУ МЧС России по Владимирской области генерал-майор Алексей Купин. На месте ЧП побывал и мэр Мурома Евгений Рычков, который лишь пообещал, что «тепло в дома будет подано в течение ближайших суток». Как уточнил официальный представитель администрации округа Муром Юрий Иринчук, в зоне отключения оказалось куда больше объектов и людей.

- В настоящее время без тепла остаются 31 жилой дом на 1500 квартир, 23 нежилых объекта и два детских сада, - рассказал Иринчук 23 января по состоянию на 15.00. - Сейчас проводятся работы по подключению этих домов к резервным источникам.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Иными словами, без отопления осталось вовсе не 700 человек, а как минимум несколько тысяч. Между тем, под «резервными источниками» понимались соседние котельные — к вечеру в срочном порядке рабочие вели временную магистраль с улицы Советской, специально для этого перекрыв дорожное движение и предупредив жильцов соседних домов, что у них скоро «станет прохладнее».

Также на помощь муромлянам региональный главк МЧС выслал передвижную котельную.

- Параллельно ведутся работы по демонтажу кровли. Оборудование было рабочее, оно не вышло из строя, а было остановлено в целях безопасности, - уточнил Юрий Иринчук.

Точные причины ЧП пока не называются, зато местные власти заверили, что к 9 часам утра 24 января постараются тепло в дома вернуть.

В ГУ МЧС России по Владимирской области утром сообщили, что работы пока еще ведутся. В мэрии Мурома добавили, что конкретной информации по уже подключенным объектам у них пока нет, в то время как во «Владимиртеплогазе» оперативно получить комментарий не удалось.

Тем не менее, жители дома №47 по улице Московской рассказали, что отопление им до сих пор не дали.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Обещали, что дадут к вечеру 23 января хотя бы от привозной котельной, а сегодня управдому сказали, что уже ближе к вечеру 24 января, и то не факт, - поделилась жительница дома Елена. - У меня ребенок с температурой, а еще и отопления нет. Вчера до вечера что-то делали, потом уехали, а сейчас (в районе 10 часов утра 24 января – Авт.) приехали опять. Мы думаем, что это не просто отключение, а котлы именно повредили.

Муромляне пообещали, что сообщат нам, как только тепло действительно вернется в их квартиры. Мы будем следить за ситуацией.

U.P.D. В 10.30 нам удалось получить официальный комментарий компании «Владимиртеплогаз».

- Тепло будет подано в дома, как только мы сможем создать устойчивую и безопасную схему подачи. Главное, чтобы она нас не подвела, и сейчас проводятся испытания первого ее этапа. Мы очень надеемся, что подключение домов к теплу произойдет сегодня, однако конкретного времени назвать невозможно. Сейчас в поврежденной котельной из девяти котлов работают семь. Что касается причин обрушения — они будут устанавливаться комиссионно, - сообщил помощник генерального директора ООО «Владимиртеплогаз» Сергей Мищенко.