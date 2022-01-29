Против "Владимиртеплогаза" возбудили пять дел об административных правонарушениях

Муромская городская прокуратура продолжает проверку по факту обрушения крыши котельной на улице Московской у дома №47 города Мурома, а также качества предоставления коммунальных услуг населению.

На данный момент в отношении должностных лиц ООО "Владимиртеплогаз" и предприятия возбуждены 5 дел об административных правонарушениях по статье "грубое нарушение требований промышленной безопасности или грубое нарушение условий лицензии на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов" и "нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами" а также "нарушение правил благоустройства".

Руководителю теплоснабжающей организации внесено представление, в котором отдельно указано на необходимость перерасчета коммунальных платежей, что уже было сделано.

Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования находятся на контроле городской прокуратуры.