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Общество28 января 2022 11:38

Жителям Мурома сделают перерасчет за тепло из-за аварии в котельной

В квитанции не включат время, в течение которого ликвидировали последствия ЧП
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает ООО «Владимиртеплогаз», компания приняла решение полностью исключить из начислений за январь жителям пострадавших в результате аварии в котельной домов оплату с 23 по 31 января.

Напомним — авария случилась около 9 часов утра 23 января, и в течение нескольких дней несколько тысяч человек в самом центре города оставались без отопления и горячей воды. В тепловой компании, которой принадлежит аварийная котельная, не стали делать обычный перерасчет, который снижает оплату лишь частично, а решили полностью вычеркнуть из платежек весь конец января.

Соответствующие платежные квитанции поступят муромлянам в феврале.

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