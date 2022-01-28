Жителям Мурома сделают перерасчет за тепло из-за аварии в котельной

Как сообщает ООО «Владимиртеплогаз», компания приняла решение полностью исключить из начислений за январь жителям пострадавших в результате аварии в котельной домов оплату с 23 по 31 января.

Напомним — авария случилась около 9 часов утра 23 января, и в течение нескольких дней несколько тысяч человек в самом центре города оставались без отопления и горячей воды. В тепловой компании, которой принадлежит аварийная котельная, не стали делать обычный перерасчет, который снижает оплату лишь частично, а решили полностью вычеркнуть из платежек весь конец января.

Соответствующие платежные квитанции поступят муромлянам в феврале.