Во Владимирской области 26 января коронавирус диагностирован у 396 человек

Во Владимирской области за прошедшие сутки 26 января лабораторно подтверждено 396 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

75 заболевших в Гусь-Хрустальном, 70 - во Владимире, 60 - в Кольчугинском, 48 - в Ковровском, по 33 - в Александровском и Вязниковском районах, 30 - в Юрьев-Польском, 15 - в Муромском, 10 - в Гороховецком, 8 - в Судогодском, 7 - в Радужном, 5 - в Камешковском, по 1 - в Меленковском и Суздальском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 87 065 случаев заболевания (20583 сл. в г. Владимире, 9643 сл. в Муромском, 8455 сл. в Ковровском, 4094 сл. в Петушинском, 4040 сл. в Кольчугинском, 4774 сл. в Александровском, 3674 сл. в Юрьев-Польском, 9625 сл. в Гусь-Хрустальном, 1121 сл. в Судогодском, 2628 сл. в Собинском, 888 сл. в г. Радужный, 2833 сл. в Киржачском, 1860 сл. в Камешковском, 1954 сл. в Гороховецком, 2155 сл. в Меленковском, 3781 сл. в Вязниковском, 3471 сл. в Суздальском, 1486 сл. в Селивановском).