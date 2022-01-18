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Общество18 января 2022 11:20

Владимирцы не смогут окунуться в купель на озере Глубоком

Качество воды не соответствует показателям
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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В ночь с 18 на 19 января православные христиане отметят Крещение Господне. Многие владимирцы по традиции пойдут к купелям, чтобы совершить омовение в проруби.

Планировалось, что во Владимире окунуться можно будет на Семязино и озере Глубоком. Все купели оборудованы сходнями и перилами, сама прорубь будет оборудована сеткой. Кроме того, возле купелей поставят палатки для переодевания, а также будет работать полевая кухня, где можно будет отведать горячей каши и чаю с баранками.

Пробы воды перед омовением взял Роспотребнадзор. На озере Семязино вода соответствует гигиеническим нормативам, а вот качество воды на озере Глубокое по микробиологическим показателям не соответствует гигиеническим нормативам, в связи с чем, на водном объекте у купели будет установлен черный флаг и аншлаг с соответствующей информацией.

Специалисты обращают внимание на то, что вода любого водного объекта не является питьевой и использование ее для питьевых целей не допускается.