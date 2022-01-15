Во Владимирской области на Крещение оборудуют 39 купелей

. Фото: Александр УТКИН

19 января православные христиане отметят Крещение Господне. И в ночь с 18-го на 19-е число многие владимирцы по традиции идут к купелям, чтобы совершить омовение в проруби. Как всегда, во Владимирской области к этому сроку организуется несколько мест, где это можно сделать.

Всего в регионе запланировали 39 мест под купели, которые должны вместить 6642 человека. В частности, две купели организуют во Владимире. Одна будет на Семязинском водоеме и рассчитана на 800 человек, а вторая – на озере Глубоком в Загородном парке (на 700 человек). Правда, это максимальная посещаемость, на деле организаторы не пустят к месту купели больше 500 человек одновременно. Причиной является коронавирус.

- У нас по-прежнему действует ограничение на посещение мест массового скопления людей, объяснил официальный представитель администрации города Владимира Александр Карпилович. – На свежем воздухе одновременно может находиться не более 500 человек. Впрочем, вряд ли столько верующих у купелей будет одномоментно. Так что мы не ждем проблем.

При этом по традиции все купели будут оборудованы сходнями и перилами, сама прорубь будет оборудована сеткой, чтобы людей не утащило под лед. Кроме того, возле купелей поставят палатки для переодевания, а также будет работать полевая кухня, где можно будет отведать горячей каши и чаю с сушками. Кстати, в этом году на озере Глубоком оборудовали освещение, так что омовение будет можно совершить в более комфортных условиях.

Также в крещенскую ночь на всех объектах будут дежурить сотрудники МЧС России, спасатели, представители полиции и органов местного самоуправления, медики, добровольцы. За правопорядком в ходе купаний будут следить более 370 сотрудников полиции. Откроют купели в 22.00 18 января. Предварительно планируется, что окунуться во Владимире можно будет где-то до трех часов ночи.

Если же говорить о других районах области, то можно отметить, что в Боголюбово на Нерли купели не будет. А больше всего купелей сделали в Суздальском и Судогодском районах (по пять штук).

Наконец, погода в этом году на Крещение по прогнозам синоптиков планируется непривычно теплая. Крещенских морозов вообще не ожидается, а в ночь с 18-го на 19-е столбик термометра будет находиться в районе -6 градусов.

КОНКРЕТНО

Список купелей во Владимирской области в 2022 году

Город Владимир:

1. Семязинский пруд, улица Пригородная 27а

2. Озеро Глубокое, Загородный парк

Гусь-Хрустальный:

3. Купель-бочка у Храма-Часовни Святой Великомученицы Варвары, ул. 2-я Народная, 3а

Ковров:

4. река Клязьма в районе бани МУП «Первомайский рынок», ул. Набережная, 13

Муром:

5. Источник святого Ильи Муромца, Карачарово

Александровский район:

6. г. Александров, река Серая, в районе ул. 2-я Полевая

7. Купель в районе с. Махра (в сторону д. Неглово)

Мстера:

8 .источник Свято-Казанского скита в районе урочище Акиньшино

Гороховец:

9. г. Гороховец, купальня у часовни на ул. Пролетарской

Гусь-Хрустальный район:

10. п. Золотково (сельское поселение), с. Черсево (родник)

Камешковский район:

11. Камешково, оз.Малое Урсово

12. с. Эдемское, Всехсвятсткая церковь (оборудованная купель)

13. Пруд у Вахромеево, за зданием администрации

14. Второво, ул. Спортивная

Кипреевское:

15. Смольнево, Спасо-Преображенский храм, пруд возле храма

Мелехово:

16. р. Нерехта, на выезде из поселка Мелехово, за домом №2 по ул. «Мелеховская больница»

17. р. Нерехта, с. Крутово

Кольчугинский район:

18. г. Кольчугино, ул. 5 Сосновая, возле д.2

19. Бавленское сельское поселение, ключик

20. Флорищинское сельское поселение, ключик

Меленковский район:

21. р. Унжа, родник «Святой ключ» (купальня)

22. р. Унжа-родник (купальня)

Петушинский район:

23. Покров, озеро Введенское

24. Нагорное сельское поселение, родник в д. Емельянцево

Собинский район:

25. Водоем в центре с. Ельтесуново, ул. Первомайская, у дома №4 (здание СДК)

26. с. Ворша, р. Ворша, традиционное место отдыха «Лопата»

27. Купель у родника Свято-Казанского источника г. Лакинска вблизи д. Омофорово

28. Искусственный карьер в районе «асфальтового завода» МО Асерховское с/п

Судогодский район:

29. г. Судогда, ул. Набережная, 2

30. с. Чамерево, р. Войнинга, купель Святого источника имени Святого Благоверного князя Александра Невского Спасо-Преображенского Храма,

31. с. Спас-Купалище, р. Клязьма, купель имени Святого великомученика Вонифатия Спасо-Преображенского Храма

32. д. Погребище, вод. Погребищи

33. д. Якушево, оз. Якушевское

Суздальский район:

34. г. Суздаль, река Каменка, ГТК (напротив мотелей)

35. г. Суздаль, ул. Коровники, пруд, (ГК «Горячие ключи»)

36. МО Селецкое, с. Кидекша, река Нерль (под мостом слева)

37. МО Павловское, с. Порецкое, река Нерль (вблизи дома культуры)

38. МО Боголюбовское, с. Новое, верхний пруд

Юрьев-Польский район:

39. Майна на р. Колокша в районе завода «Промсвязь»