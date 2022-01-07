Митрополит Тихон поздравил владимирцев с праздником Рождества Христова

В своем традиционном рождественском обращении митрополит Владимирский и Суздальский Тихон пожелал жителям Владимирской области мира, добра и благополучия.

- Поздравляю всех вас, дорогие владимирцы братья и сестры с этим великим спасительным праздником Рождества Христова, этот праздник для всех нас является особым, поэтому делайте больше добрых дел друг для друга, дарите подарки, особенно детям, чтобы эта праздничная радость вошла в сердца всех людей. С праздником, с Рождеством Христовым! - обратился владыка Тихон к владимирцам.

Напомним — 7 января в честь праздника Рождества Христова в храмах Владимирской области проходят праздничные богослужения. Также ряд праздничных мероприятий запланирован в городских парках и организациях культуры Владимира.