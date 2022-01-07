Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 января 2022 8:20

Митрополит Тихон поздравил владимирцев с праздником Рождества Христова

Глава Владимирской епархии призвал делать больше добрых дел
Алексей КОТМЫШЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

В своем традиционном рождественском обращении митрополит Владимирский и Суздальский Тихон пожелал жителям Владимирской области мира, добра и благополучия.

- Поздравляю всех вас, дорогие владимирцы братья и сестры с этим великим спасительным праздником Рождества Христова, этот праздник для всех нас является особым, поэтому делайте больше добрых дел друг для друга, дарите подарки, особенно детям, чтобы эта праздничная радость вошла в сердца всех людей. С праздником, с Рождеством Христовым! - обратился владыка Тихон к владимирцам.

Напомним — 7 января в честь праздника Рождества Христова в храмах Владимирской области проходят праздничные богослужения. Также ряд праздничных мероприятий запланирован в городских парках и организациях культуры Владимира.