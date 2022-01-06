Главная рождественская служба во Владимирской области пройдет в Успенском соборе

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Одним из главных рождественских мероприятий региона станет утренняя рождественская служба — Божественная литургия, которую в этом году возглавит митрополит Владимирский и Суздальский Тихон. Начнется она в 9.00 в Успенском кафедральном соборе.

Также владыка совершит в этот же день Великую Вечерю, которая состоится во Владимире в Богородице-рождественском монастыре и начнется в 17.00. Кстати, следует помнить и о другом важном событии — в сочельник, 6 января, митрополит Тихон совершит Всенощное бдение в этом же монастыре — оно начнется в 17.00.

Как рассказали во Владимирской епархии, в целом все мероприятия, запланированные на рождество Христово, будут схожими - во всех храмах состоятся ночные службы в сочельник и утренние 7 января. Время начала служб следует узнавать в каждом храме отдельно — это касается не только Владимира, но и всех районов региона.

Например, в микрорайоне Лунево в храме святых Иоакима и Анны Всенощное бдение начнется в 17.00 6 января, а в 9.00 7 января состоится Божественная Литургия «Рождество Господа нашего и Спаса Иисуса Христа».

Служба с таким же названием и в это же время пройдет и в Свято-Никольском храме микрорайона Кусуново.

- Также при каждом приходе уже начали проводиться различные мастер-классы по росписи пряников, многие готовятся к Рождественским ярмаркам, - рассказала руководитель пресс-службы Владимирской епархии Татьяна Данилова.

Одна из главных таких ярмарок откроется при Свято-Георгиевском храме у здания Старой аптеки. Здесь Рождественская ярмарка будет проходить 8 и 9 января, а открываться она будет с 11.00.

В этот замечательный день торжества состоятся не только в церкви. Так, парки Владимира тоже готовят собственные программы к встреча Рождества Христова. В Загородном парке жителям предлагают принять участие в музыкально-игровом празднике «Веселое рождество». Начнется он 7 января в 12.00, прийти туда может совершенно бесплатно любой желающий.

А в Центральном парке культуры и отдыха на улице Мира состоится программа «Рождественское чудо». Она тоже стартует 7 января в 12.00. Перед гостями праздника планируется выступление творческих коллективов города с вокальными и танцевальными номерами. Тут же проведут тематическую анимационную программу, среди которой будут конкурсы, колядки, хороводы и зимние забавы, а затем владимирцам и гостям региона обещают сюрприз, который принесет встреча с Дедом Морозом.

Интересную праздничную программу подготовил и парк «Дружба». Здесь в то же самое время, что и у остальных — 7 января в 12.00, состоятся «Рождественские встречи с Марьей Искусницей». Это мероприятие здесь проводится традиционно. Парк обещает гостям большую интерактивную и театрализованную программу, а также веселые зимние забавы с конкурсами и народными состязаниями.

Тут же состоится концерт с участием местных вокальных и танцевальных коллективов. Внесет свое разнообразие и ярмарка народных умельцев.