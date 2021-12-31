Владимирское здравоохранение в новогодние праздники будет работать на полную мощность

Врио заместителя губернатора Владимирской области Константин Баранов на последнем онлайн-брифинге в 2021 году заявил, что владимирские поликлиники в новогодние каникулы.

Впрочем, речь не идет о том, что все врачи будут принимать 31 декабря и 1 января. Однако с 3 по 6 января, а также 8 и 9 января поликлиники будут работать в штатном режиме. Где будет необходимо, медики будут работать и второго числа, заявил чиновник.

- Мы готовы оказывать весь объём специализированной и скорой медицинской помощи во время новогодних каникул. Разумеется, праздники – есть праздники, поэтому определённые накладки могут возникнуть. В этом случае можно позвонить на "горячую линию" департамента здравоохранения по номеру "122", - сказал Баранов.

Кстати, тут неподалеку лежит наш справочник на случай ЧП. Там вы узнаете, как будут работать больницы, магазины и коммунальные службы.