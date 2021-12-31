Новогодний справочник владимирца: куда звонить в случае ЧП

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мы собрали самые важные телефоны не только спасателей и врачей, но и всех тех, кто готов выручить вас в трудную минуту. Так что держите этот справочник под рукой!

Доктора спешат на помощь

31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 января врачи будут оказывать неотложную медицинскую помощь с 8 до 14 часов. В случае необходимости предусмотрено продление работы медучреждений до 20 часов.

При высокой температуре, высоком давлении необходимо звонить в поликлинику и вызвать участкового врача на дом.

4, 6, 8 и 9 января включительно больницы работают в обычном режиме и ведут плановый прием, включая прием узких специалистов. В эти дни работают врачебные комиссии, женские консультации, кабинеты пренатальной (дородовой) диагностики, а также организовано проведение профилактический осмотров и диспансеризации, выписывают льготные лекарства.

Бригады неотложной медицинской помощи поликлиник работают ежедневно до 9 января включительно по графику будних дней.

Служба скорой помощи работает круглосуточно. Вызов по телефону - 03 и 112. Скорую помощь необходимо вызывать при возникновении жизнеугрожающих состояний (ДТП, подозрение на инсульт, инфаркт, потеря сознания и т.д.).

Колл-центры медицинских организаций работают с 31 декабря по 9 января с 8 до 18 часов.

Единая информационно-справочная служба − 122 (консультации по вопросам диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции, лекарственного обеспечения, оказания медицинской помощи, записи на прием к врачу).

Ознакомиться с режимом работы больниц можно на их сайтах. Перечень учреждений и ссылки на сайты размещены на сайте департамента здравоохранения (https://dz.avo.ru/podvedomstvennye-ucrezdenia).

Вызов медицинской помощи:

- Взрослый травмпункт — 53-27-98

- Областная детская клиническая больница— 77-99-47

– Детский травмпункт — 21-11-76

– Областной перинатальный центр — 44-58-99 (приемное отделение), 44-58-98 (пост родового отделения)

- Родильный дом №2 — 32-09-08

- Областной роддом — 32-96-30, 32-96-25

Оториноларингология

Областная клиническая больница (Владимир, Судогодское ш., 41, приемное отделение терапевтического корпуса (корпус №5), тел. (4922) 40-71-71 (круглосуточно)

Офтальмология

Областная клиническая больница» (Владимир, Судогодское ш., 41, приемное отделение терапевтического корпуса (корпус № 5), телефон: (4922) 40-71-71 (круглосуточно)

Челюстно-лицевая хирургия

Областная клиническая больница (Владимир Судогодское ш., 41, приемное отделение терапевтического корпуса (корпус №5), тел. (4922) 40-71-71 (круглосуточно)

Частные клиники

«Бэбибум»

Клиника:

31 декабря — с 9 до 14 часов

1, 2 января — выходной

3 января — с 9 до 19 часов

Процедурный кабинет:

31 декабря — забор анализов не производится

1, 2 января — выходной

3 января — с 9 до 19 часов

Травмпункт клиники работает в соответствии режиму работы клиники.

«Палитра»

Работа колл-центра: 31 декабря — 7.30-20.00, 1 января — 9.00-14.00, 2-9 января — 8.00-16.00, 9 января — 8.00 — 20.00.

«Палитра Максима» (Добросельская, 36-б): 31 декабря - 7.30-14.00, 1 января — выходной, 2,3,7 января — 8.00-14.00, 4-6, 8-9 января — 8.00-16.00

«Палитра Минима» (проспект Ленина, 62): 31 декабря - 7.30-14.00, 1,2,7 января — выходной, 3-6, 8, 9 января — 8.00-14.00.

Забор мазков: 31 декабря, 1, 2, 7 января - выходной, 3-6, 8-9 января — 8.00 — 14.00.

«Палитра Минима» (Горького, 94): 31 декабря — 7.30-14.00, 1,2,7 января — выходной, 3-6, 8-9 января — 8.00-14.00.

Если заболели зубы

«Детская стоматологическая поликлиника г. Владимира» (Владимир, ул. Студёная гора, 7). Телефон: (4922) 36-68-62, Ежедневно с 9 до 15 часов.

«Областная стоматологическая поликлиника» (Владимир, ул. Никитская, 3). Телефон: (4922) 32-29-01 с 14.00 до 20.00 3, 6 и 8 января.

«Стоматологическая поликлиника № 3 г.Владимира» (Владимир, Суздальский проспект, 2). Телефон: (4922) 21-55-81, с 8 до 14 часов ежедневно.

Частные стоматологические клиники:

«Мандарин»: 31 декабря - с 8 до 14 часов, 1, 2, 7 января - во всех филиалах нерабочие дни, 3 января - с 11 до 19 часов, 4, 5 января - с 9 до 19 часов, 6 января - с 9 до 18 часов, с 8 января все филиалы работают в обычном режиме

«Стоматология на Кирова»: 3, 4, 5, 6, 9 января c 10 до 18 часов.

«Стоматология на Дуброве» работать не будет.

Ни воды, ни света

Если в новогодние каникулы у вас вдруг лопнула труба или отключили отопление, звоните в аварийно-диспетчерскую службу своей управляющей компании. Телефон можно найти в квитанции об оплате.

Если не можете дозвониться или проблема касается всех жильцов дома, обращайтесь в единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону 05.

Нет света — звоните в аварийно-диспетчерскую службу «Владимиргорэлектросеть» — 54-34-60.

Нет воды - жалуйтесь диспетчеру «Владимирводоканала» — 53-49-09.

А убирать кто будет?

По вопросам зимней уборки города Владимира можно звонить в «Центр управления городскими дорогами» по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00 с перерывом на обед 12.00 до 13.00) или на мобильный телефон: 8-960-721-49-49 (круглосуточно, с перерывами с 12.00 до 13.00, и с 24.00 до 1.00).

В управлении ЖКХ администрации города работает «горячая линия». Жаловаться на качество и оперативность уборки территорий многоквартирных домов управляющими компаниями можно в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу - по телефону 05 ежедневно, круглосуточно.

За письмом или деньгами

31 декабря почтовые отделения по всей стране будут работать по графику воскресенья.

Круглосуточные отделения возобновят работу 1 января в 10.00. Для всех остальных отделений 1, 2 и 7 января станут выходными. В эти дни почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ, с учетом особенностей конкретных регионов.

3 - 9 января все почтовые отделения будут работать по обычному графику.

Чтобы клиенты бесперебойно и своевременно получали пенсии и пособия, почтовые отправления и периодические издания, для некоторых сельских отделений может быть установлен другой режим работы.

Уточнить актуальный график работы отделений или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.

Что касается работы Сбербанка, то в новогодние праздники офисы работают по измененному графику. Найти ближайший офис и посмотреть его график работы можно на официальном сайте.

Обслуживание корпоративных клиентов с 1 по 10 января производиться не будет. При возникновении вопросов нужно обратиться в контактный центр по номеру 900 (бесплатно с мобильных в России. Доступно клиентам МТС, Билайн, Мегафон, Tele2, Yota и Мотив), +7(495)500-55-50 для звонков из любой точки мира. Стоимость звонка — по тарифам вашего оператора связи.

Бегом за подарками и вкусностями

Не успели купить подарки своим близким? Это можно сделать в последний день, правда, цены могут подскочить в разы. Так куда же бежать?

Гипермаркет «Глобус»: 31 декабря будет работать до 20 часов, 1 января — с 14 часов, далее — круглосуточно. Ресторан 1 января будет закрыт.

Торговый центр «Крейсер»: 31 декабря будет работать до 20 часов, 1 января — выходной, 2 января — с 10 до 20 часов, 3-5 января — с 10 до 21 часа, 6-7 января — с 10 до 20 часов. С 8 января — в штатном режиме с 10 до 21 часа.

Торговый центр «Мегаторг»: 31 декабря работает до 20 часов, 1 января — выходной день. Со 2 по 10 января — с 10 до 22 часов.

Торговый комплекс «Ивановские мануфактуры»: 31 декабря до 17 часов, 1,2, 7 января — выходной, 3-8 января — до 19 часов.