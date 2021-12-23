Во Владимире появилась остановка "Левитановкий сквер"

На заседании горсовета утвердили переименование трех остановок. Теперь во Владимире больше нет остановки "Руслан и Людмила" (да и магазин этот уже закрылся), вместо нее появилось название "Левитановский север".

Кроме того, появилась в областном центре остановка «Улица Рокадная, производственный комплекс «АБИ», раньше она носила название "Поком". Переименовать улицу просили работники крупного предприятия. Народные избранники, так горячо спорившие на заседании комитета, на этот раз молча согласились.

Также депутаты одобрили переименования дублирующихся остановок «Сады на Добросельской». Теперь остановка в районе дома №176 по улице Добросельской будет называться «Поворот на улицу Егорова».