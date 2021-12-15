Депутаты Владимира поспорили по поводу автобусной остановки в промзоне

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Неожиданно бурные дебаты разгорелись вокруг самого безобидного вопроса, который рассматривался в ходе заседания комитета по градостроительству, архитектуре и земельным отношениям владимирского Горсовета 14 декабря. Речь шла о переименовании некоторых остановок общественного транспорта.

Дискуссия разгорелась вокруг остановки «Улица Рокадная» в промзоне, которая когда-то называлась «Поком». По словам Андрея Быкова, в топонимическую комиссию обращались сотрудники местного мясного производства «АБИ», как раз и носившего раньше название «Поком». Якобы работники фабрики очень просили назвать остановочный пункт в честь их предприятия, что было бы для них удобнее.

- В ходе рассмотрения вопроса мнения сложились разные, но в итоге было предложено назвать остановку «Улица Рокадная, производственный комплекс «АБИ», - сообщил Быков.

Однако такое название пришлось народным избранникам не по душе. Дело в том, что перед этим обсуждалась другая остановка общественного транспорта - «Руслан и Людмила». Там представители топонимической комиссии города аргументировали переименование остановки тем, что остановочный пункт здесь назван в честь магазина, который уже закрылся.

- У нас в городе сложилась практика избегать названий остановок, связанных с торговыми центрами, которые со временем теряют актуальность: были «Факел» и «Новинка», а теперь нет, - говорит главный архитектор города Андрей Быков. - Так и в этой ситуации. Но на проспекте Ленина у нас появился новый интересный объект — Левитановский сквер. Поэтому надо назвать эту остановку как раз «Левитановский сквер».

Вот эта двойственность аргументации и вызвала споры.

- Остановку «Руслан» вы решили убрать, а производственный комплекс упоминать можно? А если его продадут через год или он сменит профиль? Что, снова название менять? – возмутились некоторые из депутатов.

Раз на то пошло, говорили нардепы, так давайте все остановки называть в честь всяческих объектов — к примеру, автозаправок. Причем к первой части наименования «Улица Рокадная» никаких нареканий не возникло.

Те, кто выступал за новое название остановки, говорили, что, если обращения были, и работникам так удобнее, то депутаты должны поддерживать мнение граждан. После получасовых дебатов представители депутатского корпуса приняли соломоново решение: назвать остановку именно так, как предлагает топонимическая комиссия, и «подождать полгода», чтобы посмотреть на реакцию горожан. Если жалоб не будет, все оставят как есть. Если же будут недовольные, придумают что-нибудь новое.

В итоге предложение топонимической комиссии было одобрено к принятию горсоветом.