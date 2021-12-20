Мужчина, похитивший мальчика в Камешковском районе, останется под стражей до июня следующего года

Камешковский районный суд 27 декабря начнет рассмотрение уголовного дела в отношении Дмитрия Копылова, которого обвиняют в похищении первоклассника. Судебное заседание пройдет в закрытом режиме.

Но уже сегодня, 20 декабря, обвиняемому продлили срок содержания под стражей на полгода - до июня.

- Суд принял во внимание, что К. обвиняется в совершении более 60 преступлений, в том числе особо тяжких, причастность к предполагаемым противоправным деяниям не оспаривает, социально значимыми связями не обременен. Учел суд и объем уголовного дела (24 тома), а также массив доказательств, подлежащих исследованию в ходе судебного разбирательства, - говорится в материалах суда.

Напомним, Дмитрия Копылова обвиняют в похищении 7-летнего мальчика, а также в 21 эпизоде насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, 19 эпизодах использовании ребенка для изготовления порнографических материалов, 12 эпизодах создания порнографических изображений несовершеннолетних и множестве других преступлений.

Мужчину задержали в конце ноября прошлого года.