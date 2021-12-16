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Общество16 декабря 2021 8:54

Жители Судогодского района не могли оплачивать услуги ЖКХ наличными деньгами

Вмешалась прокуратура
Источник:kp.ru
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Прокуратура Судогодского района провела проверку соблюдения ООО «Единый расчетно-информационный центр Владимирской области» требований жилищного законодательства при взимании платы за потребленные коммунальные ресурсы.

Установлено, что в договоре было прописано, что ЕРИЦ обязан организовать прием платежей от собственников за оказанные услуги через кассы банков, почты, приемные пункты агента. Однако прием наличных денежных средств в пунктах приема, расположенных в Судогодском районе, не организован.

По результатам проверки прокуратурой района главному управляющему директору предприятия внесено представление. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.