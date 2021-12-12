Во Владимирской области впервые с 4 октября никто не умер от коронавируса

Данные от 11 декабря на сайте стопкоронавирус.рф показали удивительные для Владимирской области цифры. В 33 регионе никто не умер за эти сутки.

Удивительно здесь то, что последний раз такое было 4 октября. После этого каждый день было хотя бы несколько летальных исходов с диагнозом Covid-19. Более того, начиная с 28 ноября во Владимирской области ежедневно фиксировалось более 20 случаев смертей в сутки! И показатель суточной смертности варьировался все эти дни от 21 до 29 летальных исходов. Для сравнения 10 декабря умерло 25 человек.

Некоторое время назад мы писали о том, что резко возросшее число смертей от коронавируса во Владимирской области может быть связано с изменением методики подсчета статистики по коронавирусу.