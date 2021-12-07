Во Владимирской области бюрократия повысила смертность от коронавируса

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Едва регион вздохнул с надеждой, глядя на застывшие на одном уровне цифры статистики «коронавирусной» заболеваемости, как совершенно неожиданно на этом фоне выросли показатели по смертности. Мы попытались понять, почему число умерших резко выросло, но вдруг выяснилось, что ситуация тут неоднозначная.

Кто у кого списал

Если взглянуть на официальные данные статистики, то с 26 ноября по сей день смертность от коронавируса по Владимирской области перескочила отметку в 20 летальных случаев в сутки и держится на таком уровне вторую неделю. Это странно, так как число выздоравливающих, по этим же данным, неуклонно ползет вверх, а число вновь выявленных случаев очень медленно, но падает.

В департаменте здравоохранения Владимирской области оперативно на этот вопрос медицинское руководство региона ответить не смогло. По крайней мере, официально.

Между тем, наш источник в облздраве озвучил свое видение ситуации.

- Вопрос серьезный, над которым мы сами думаем. Можно лишь предположить, что «накопились» умершие пациенты, которые раньше не были учтены, - осторожно озвучил собеседник из облздрава собственную позицию, тут же посоветовав обратиться в Роспотребнадзор.

Однако в Управлении Роспотребнадзора по Владимирской области были удивлены, что врачи ссылаются на них.

- Дело в том, что мы формируем статистику согласно данным, которые нам предоставляет департамент здравоохранения. Мы тоже задавали им вопрос, почему в регионе такая высокая смертность. Нам отвечали, что в основном эти цифры дает пожилое поколение. Но, опять же, мы опираемся на сведения облздрава, - резюмировала официальный представитель регионального Управления Роспотребнадзора Марина Колтунова.

Таким образом, ситуация получилась, как в сюжете «Ералаша», когда условный ученик Иванов списал контрольную работу у Сидорова, Сидоров у Петрова, а Петров — у Иванова. Круг замкнулся.

Всему виной отчетность

Однако действующие «на земле» врачи - руководители медучреждений Владимирской области, непосредственно работающие с «коронавирусными» пациентами, объяснили ситуацию с ростом смертности по-своему. По их словам, всему виной не столько реальная ситуация с коронавирусом, сколько жуткая бюрократия в верхах.

- Пересменок директоров департамента очень сильно сказывается на всем. Каждый новый руководитель присылает новые формы отчетности. Вы не представляете, сколько мы каждое утро отправляем отчетов, - рассказывает один из руководителей крупного медучреждения региона. - Их огромное количество, я трачу на заполнение отчетов не менее чем по часу, при этом они почти дублируют друг друга. Старые формы не отменяются, но к ним прибавляют и прибавляют новые.

При этом, по словам медиков, очередное руководство департамента тоже не преминуло добавить свои собственные формы отчетности.

- Новый директор дал указание ввести в отчетность всю смертность, которую раньше мы не вводили в таблицы (не учитывали по тем или иным критериям — Авт.). Поэтому сейчас официально смертность от коронавируса резко возрастет, но речь тут идет не о новых случаях, а о давнишних, которые произошли месяца три назад, - объясняет доктор.

Таким образом, выходит, что всему виной не загадочные новые штаммы коронавируса и не плохая организация медицинской помощи, а банальная неразбериха с отчетностью. Кстати, рост смертности во Владимирской области официально зафиксирован с 26 ноября, то есть — спустя всего несколько суток после того, как в облздраве в очередной раз сменился руководитель.

К сожалению, такая неразбериха с цифрами порождает массу слухов и домыслов, которые никто в руководстве региона не может ни подтвердить, ни опровергнуть. В результате на свет и рождаются критические статьи в СМИ, вызывающие столь негативную реакцию у чиновников от здравоохранения. Так не пора ли свести отчетность к минимуму, и позволить врачам спокойно заниматься их прямым делом?