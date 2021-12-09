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Происшествия9 декабря 2021 11:59

Прокуратура организовала проверку ДТП в Собинском районе

Предварительной причиной аварии стало несоблюдение водителем автобуса правил дорожного движения
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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фото с сайта УМВД по Владимирской области

фото с сайта УМВД по Владимирской области

Прокуратура Владимирской области организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия в Собинском районе.

Предварительно установлено, что 9 декабря на федеральной трассе М-7 рядом с Лакинском произошла авария с участием пассажирского автобуса. В результате столкновения его с автовозом пострадали четверо пассажиров автобуса, они доставлены в лечебное учреждение.

Предварительной причиной аварии стало несоблюдение водителем автобуса правил дорожного движения.

Прокуратурой во взаимодействии с органами полиции выясняются все обстоятельства произошедшего. Будет дана оценка деятельности по содержанию дорог общего пользования, обеспечивающей соблюдение безопасности дорожного движения.

Результаты проверки находятся на контроле руководства прокуратуры области.