Прокуратура организовала проверку ДТП в Собинском районе

фото с сайта УМВД по Владимирской области

Прокуратура Владимирской области организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия в Собинском районе.

Предварительно установлено, что 9 декабря на федеральной трассе М-7 рядом с Лакинском произошла авария с участием пассажирского автобуса. В результате столкновения его с автовозом пострадали четверо пассажиров автобуса, они доставлены в лечебное учреждение.

Предварительной причиной аварии стало несоблюдение водителем автобуса правил дорожного движения.

Прокуратурой во взаимодействии с органами полиции выясняются все обстоятельства произошедшего. Будет дана оценка деятельности по содержанию дорог общего пользования, обеспечивающей соблюдение безопасности дорожного движения.

Результаты проверки находятся на контроле руководства прокуратуры области.