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Происшествия9 декабря 2021 8:09

В Собинском районе автобус столкнулся с автовозом, есть пострадавшие

Водитель и четыре пассажира автобуса получили небольшие травмы, госпитализация не потребовалась
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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9 декабря около 10.00 на 148 километре автодороги "М-7 Волга" на территории Собинского района произошло ДТП с участием рейсового автобуса «Мерседес» и автовоза «Мерседес», сообщает пресс-служба областной полиции.

По предварительной информации водитель рейсового автобуса врезался в стоявший на обочине автовоз, который остановился в результате поломки. В результате ДТП травмы получили водитель и четыре пассажира автобуса. Медицинская помощь пострадавшим оказана амбулаторно. Всего в автобусе находилось 13 пассажиров.

В настоящее время на месте ДТП работают инспекторы ГИБДД, часть трассы перекрыта. Регулировщики для облегчения проезда регулируют движение в ручную, однако пока проезд на данном участке автодороги затруднен. Информация уточняется.