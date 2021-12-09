На открытие кинозала в Покрове приедет актриса Нонна Гришаева

9 декабря в 14 часов в Покрове состоится торжественное открытие двух переоборудованных кинозалов в рамках нацпроекта «Культура» с помощью средств Российского Фонда кино. На оборудование было выделено 10 миллионов рублей. На эти средства были куплены кинопроектор, киноэкран, звуковая аппаратура и установлены кресла в зрительных залах.

По окончании официальной части гости увидят концертную программу в исполнении заслуженной артистки РФ Нонны Гришаевой.

Напомним, что программа Фонда кино действует с 2017 года. Каждому кинозалу на переоборудование выделяется 5 миллионов рублей для приобретения и установки экрана, проектора, звука.

Вместе с покровскими во Владимирской области будет действовать уже 15 переоборудованных кинозалов. Кроме Покрова, залы уже действуют в Александрове, Вязниках, Гороховце, Камешкове, Коврове, Меленках, Муроме, Петушках, Радужном, Судогде, Суздале и Юрьев-Польском.