Киржач вошел в топ-3 популярных автобусных направлений этой осени

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру рассказал, куда чаще всего путешествовали на автобусах этой осенью по России. Средний чек за автобусную поездку по стране почти не изменился по сравнению с осенью прошлого года и составил 799 рублей.

Самое популярное направление — это маршрут Москва — Переславль-Залесский. Средний чек по этому направлению по итогам осени составил 532 рубля в одну сторону. На втором месте по популярности направление Москва — Киржач, за поездку по этому маршруту осенью платили в среднем 326 рублей в одну сторону. Замыкает тройку востребованных маршрутов по итогам осени направление Москва — Ростов-на-Дону, за билет по этому маршруту в одну сторону платили в среднем 1245 рублей.

Киржач с каждым годом становится все более привлекательным для туристов. Там открываются музеи, есть самый длинный деревянный пешеходный мост в России. А 20 декабря туда приедет Дед Мороз из Великого Устюга.