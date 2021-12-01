Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество1 декабря 2021 11:09

Киржач вошел в топ-3 популярных автобусных направлений этой осени

За поездку по этому маршруту платили в среднем 326 рублей в одну сторону
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру рассказал, куда чаще всего путешествовали на автобусах этой осенью по России. Средний чек за автобусную поездку по стране почти не изменился по сравнению с осенью прошлого года и составил 799 рублей.

Самое популярное направление — это маршрут Москва — Переславль-Залесский. Средний чек по этому направлению по итогам осени составил 532 рубля в одну сторону. На втором месте по популярности направление Москва — Киржач, за поездку по этому маршруту осенью платили в среднем 326 рублей в одну сторону. Замыкает тройку востребованных маршрутов по итогам осени направление Москва — Ростов-на-Дону, за билет по этому маршруту в одну сторону платили в среднем 1245 рублей.

Киржач с каждым годом становится все более привлекательным для туристов. Там открываются музеи, есть самый длинный деревянный пешеходный мост в России. А 20 декабря туда приедет Дед Мороз из Великого Устюга.