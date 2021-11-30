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Общество30 ноября 2021 14:54

В Киржач приедет Дед Мороз из Великого Устюга

Он зажжет главную елку города 20 декабря
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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20 декабря в Киржаче будет настоящий праздник. В небольшой город по приглашению бизнесмена и мецената Евгения Федорова заедет Дед Мороз из Великого Устюга.

- Он примет участие во многих мероприятиях, объедет предприятия нашего города. И ровно в 17 часов на центральной площади вместе с Дедом Морозом мы будем зажигать самую главную новогоднюю елку, — рассказал в своем инстаграме Евгений Федоров.

Также он напомнил, что в театре "Совенок" установлен почтовый ящик для писем волшебнику. Все они будут переданы в резиденцию Деда Мороза.

Во Владимир волшебник приезжал в 2016 году, когда город официально был объявлен новогодней столицей России.