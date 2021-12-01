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Общество1 декабря 2021 6:54

Сильный ветер во Владимирской области повалил за сутки 15 деревьев

А еще один дом остался без кровли и пострадали три автомобиля
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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30 ноября по территории Владимирской области прошёл циклон с сильным ветром и мощным снегопадом. Естественно без ЧП не обошлось.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Владимирской области за сутки во Владимирской области в результате разгула непогоды, упали 15 деревьев, повреждены были 3 автомобиля. В городе Коврове с неэксплуатируемого здания сорвало часть кровли Куски железа упали на машины. Но, к счастью, пострадавших нет. Сейчас местные органы власти проводят аварийно-восстановительные работы.

Также из-за ветра и снегопада в ряде населенных пунктов 33 региона отключалось электричество. В настоящее время энергетики продолжают занимаются его восстановлением.Ну, и с утра мы писали, что в Судогодском районе (на трассе "Владимир – Муром") столкнулись три машины.

В МЧС обещают, что в ближайшее время стихия не преподнесет сюрпризов. И будет обычная погода для 1 декабря.