В Судогодском районе столкнулось три автомобиля

фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

В 20.40 30 ноября в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о ДТП по адресу: Судогодский район, трасса Владимир - Муром, 60 км.

На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, скорая медицинская помощь, ГИБДД, УМВД.

В результате ДТП произошло столкновение 3-х автомобилей, есть пострадавший. Сотрудниками МЧС проводилась деблокировка пострадавшего мужчины.

Всего в ликвидации последствий ДТП принимало участие 12 человек, 5 единиц техники, в том числе от МЧС 3 человека, 2 единицы техники