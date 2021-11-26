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Общество26 ноября 2021 13:04

Ремонтировать Владимирский театр драмы никто не захотел

Аукцион признан несостоявшимся
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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26 ноября должен был состояться электронный аукцион по подбору подрядчиков для ремонта театра драмы, пострадавшего от пожара. Сумма контракта – почти 730 миллионов рублей. Однако аукцион признан несостоявшимся. На сайте Госзакупок сказано, что что не было подано ни одной заявки на участие.

Напомним, что по замыслу руководства театра после ремонта он преобразится и станет ближе к зрителям: часы работы увеличится, там появится интернет-кафе, книжный магазин, место для коворкинга, будут чаще проходить встречи и мероприятия.

Ремонт рассчитан на два года.