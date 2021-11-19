На ремонт Владимирского драмтеатра потратят два года

Пожар произошел в июне 2020 года. Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

Ремонт Владимирского областного театра драмы переходит в практическую часть. «Белый дом» объявил аукцион среди желающих заняться его восстановлением. Победителя назовут 26 ноября, за работу ему готовы заплатить максимум 729,7 миллионов рублей, причем траншами. По планам, ремонт начнется в этом году и до конца декабря подрядчик получит 102 миллиона рублей, ещё 277 миллионов выделят в следующем году и 350 миллионов – в 2023 году. Всего ремонт рассчитан ровно на 24 месяца. Напомним, здание театра, построенное в 1971 году, является региональным объектом культурного наследия, а значит, ремонтировать его можно только после согласования всех работ.

Согласно поручению администрации, подрядчику предстоит за это время демонтировать сгоревшее оборудование, мебель и убрать остатки пострадавшего ремонта, обновить окна, двери и фасад здания, поставить новые перегородки, отремонтировать помещения, заново смонтировать системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, автоматического пожаротушения, отопления, вентиляции, телерадиовещания, охранного телевидения, озвучивания, связи и сигнализации. Также предусмотрены ремонт и переоборудование сцены, систем освещения, акустики, видеопоказа (3-D декораций), синхроперевода, субтитров и сурдоперевода. Кроме того, ему предстоит благоустроить и озеленить территорию вокруг драмтеатра.

Напомним, по замыслу руководства театра после ремонта он преобразится и станет ближе к зрителям: часы работы увеличится, там появится интернет-кафе, книжный магазин, место для коворкинга, будут чаще проходить встречи и мероприятия. Были идеи и по смене стиля театра – от оформления интерьеров и афиш до создания сувениров. Их разрабатывали команды дизайнеров из разных регионов, но директору драмтеатра Борису Гунину идеи не понравились. Правда, владимирцы все равно проголосовали, их мнение передали как руководству театра, так и в департамент культуры. Возможно, мнение жителей все же учтут при разработке новой концепции.