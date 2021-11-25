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Общество25 ноября 2021 11:14

Во Владимире начнут проектировать Восточный обход города

Постановление подписал глава города Андрей Шохин
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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В областном центре начнут проектировать Восточный обход города и новый мост через Клязьму.

Новая дорога должна соединить площадь Фрунзе, посёлок Заклязьменский, Судогодское шоссе и подъезд к микрорайону Лунёво. Необходимо проложить 3,5 километра дороги с кольцевым перекрёстком, а также сделать второй мост через Клязьму второй мост.

Сроки проектирования и стоимость проектных работ не называются.

Напомним, что среди жителей областного центра проводили интернет-голосование за самый удобный вариант Восточного обхода города Владимира. За него проголосовало 55 процентов жителей.