Во Владимире начнут проектировать Восточный обход города

В областном центре начнут проектировать Восточный обход города и новый мост через Клязьму.

Новая дорога должна соединить площадь Фрунзе, посёлок Заклязьменский, Судогодское шоссе и подъезд к микрорайону Лунёво. Необходимо проложить 3,5 километра дороги с кольцевым перекрёстком, а также сделать второй мост через Клязьму второй мост.

Сроки проектирования и стоимость проектных работ не называются.

Напомним, что среди жителей областного центра проводили интернет-голосование за самый удобный вариант Восточного обхода города Владимира. За него проголосовало 55 процентов жителей.