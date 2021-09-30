Владимирцы выбрали Восточный обход со вторым мостом через Клязьму

Фото со страницы "Владимирских ведомостей" ВКонтакте

Завершилось голосование за выбор прохождения обхода города Владимира. Оно проводилось на странице "Владимирских ведомостей" ВКонтакте.

Напомним, губернатору предоставили три варианта обхода: «Северный дублёр М-7» (за него проголосовало 14,78 процента жителей), "Северный обход" (за него свои голоса отдали 29,56 процента) и "Восточный обход", который получил 55,66 процента голосов.

"Восточный обход" равноудален от основных транспортных потоков со стороны Москвы, Нижнего Новгорода и Мурома. Значительно облегчает осуществление проекта отсутствие пересечений с М-12 и ВСМ-2, и соответственно исчезает необходимость строительства путепроводов через них. Восточный обход сможет избавить владимирских автолюбителей от затяжных заторов в районе Загородного, в частности на Судогодском шоссе, за счет сооружения второго моста через Клязьму.