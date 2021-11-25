Во Владимирской области 25 ноября коронавирус подтвержден у 315 человек

Во Владимирской области 25 ноября лабораторно подтверждено 315 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

67 случае во Владимире, 41 - в Ковровском, 40 - в Муромском, 37 - в Гусь-Хрустальном районах. По 16 заболевших в Юрьев-Польском и Александровском районах, по 14 - в Кольчугинском, Суздальском и Киржачском районах, по13 - в Вязниковском и Петушинском, по 7 - в Камешковском и Собинском, 6 - в Меленковском, 5 - в Гороховецком, 3 - в Судогодском, 2 - в Селивановском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 70 881 случай заболевания (16 556 сл. в г. Владимире, 8177 сл. в Гусь-Хрустальном, 7858 сл. о. Муром, 6353 сл. в Ковровском, 3578 сл. в Александровском, 3508 сл. в Петушинском, 2972 сл. в Юрьев-Польском, 3052 сл. в Вязниковском, 3015 сл. в Кольчугинском, 2957 сл. в Суздальском, 2395 сл. в Собинском, 2409 сл. в Киржачском, 1809 сл. в Меленковском, 1719 сл. в Гороховецком, 1492 сл. в Камешковском, 1266 сл. в Селивановском, 976 сл. в Судогодском, 789 сл. в г. Радужном).