В Лакинске обустраивают временный наземный пешеходный переход со светофором

фото ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород

Взамен поврежденного надземного пешеходного перехода на 152-ом километре М-7 «Волга» в Лакинске дорожные службы обустраивают временный наземный переход со светофором.

Для безопасности движения и удобства пешеходов он размещен на разворотной петле в районе ТЦ «Лакинск». Расстояние от прежнего места перехода составляет 230 метров. Сейчас специалисты асфальтируют пешеходные дорожки, наносят «зебру» и устанавливают временные знаки, предупреждающие о наземном переходе со светофорным регулированием.

Пересечение дороги пешеходами будет возможно в два этапа. Сначала нужно перейти одну часть дороги, остановится на разделительном островке разворотной петли и дождаться разрешающего сигнала светофора, чтобы перейти противоположную часть дороги. Время работы пешеходной фазы в обоих случаях – 15 секунд, интервал между ними для пропуска автотранспорта – 40 или 120 секунд.

Напомним, 20 ноября на 152-ом километре дороги тягач, перевозивший на трале негабаритный груз, задел им пролетное строение надземного пешеходного перехода. В результате конструкция сошла с опор и перегородила проезжую часть. Движение было перекрыто, транспорт пускали в объезд.

По факту происшествия проводится проверка. По предварительной информации, перевозчик отклонился от указанного в специальном разрешении маршрута движения через Кольчугино. Кроме того, вызывает вопросы подлинность самого специального разрешения. В информационной системе, где фиксируются все такие документы, под его номером фигурирует другой груз и иной маршрут. ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород направило в правоохранительные органы заявление по данному обстоятельству.

Восстановят надземный пешеходный переход ориентировочно в следующем году.