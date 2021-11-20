Под Владимиром водитель грузовика снес надземный пешеходный переход

Частично обрушившийся пешеходный переход парализовал движение на федеральной трассе. Фото предоставлено ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород

Авария, вызвавшая километровую пробку, произошла около 13:30 20 ноября недалеко от Владимира - на 152-м километре федеральной автодороги М-7 «Волга» в городе Лакинск Владимирской области.

Как рассказали в ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород, грузовой автомобиль, перевозивший негабаритный груз, задел им пролет надземного пешеходного перехода, возвышавшийся над трассой на высоте пяти метров, и снёс его. По мнению выехавших на место происшествия полицейских, шофер просто не смог правильно оценить размеры, а в результате 12-тонный модульный пешеходный переход, построенный в 2016 году, частично обрушился на проезжую часть и перегородил ее.

Как уточнили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области, по предварительным данным пострадавших и погибших в результате инцидента нет. Но движение на трассе из-за аварии перекрыли в обе стороны, чтобы убрать обломки. Сейчас на Пекинке работают спасатели и сотрудники ГИБДД, восемь дорожных рабочих ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород ликвидируют последствий происшествия, привлекли тяжелую технику, в том числе два крана и автовышку.

Когда движение на трассе возобновится – пока неизвестно. Уже сейчас около перекрытого участка скопилась пробка из десятков машин, растянувшихся на километр с лишним. Водителям предлагают искать объездные пути, например, объехать место аварии можно через Ставрово – Вишневый – Покров с выходами на км 103 и км 156 М-7. Также проехать в сторону Москвы можно по улицам Лакинска, а в сторону Владимира в объезд через Покров – Киржач – Кольчугино – Ставрово.