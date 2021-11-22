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Общество22 ноября 2021 10:25

Во Владимирской области усилили патрулирование водоемов

Это связано с трагедией, которая произошла в Гусь-Хрустальном
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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17 ноября во Владимирской области стартовал месячник безопасности на водных объектах. Сейчас усилена работа в школах после продолжительных каникул.

Безопасной для одного человека считается толщина льда от 10 сантиметров. Соответственно, для нахождения на поверхности водоёма большего числа людей лёд должен быть прочнее. В настоящее время реки и озёра только начинают схватываться льдом, и выходить на него нельзя! - напоминают в МЧС.

В рамках месячника будет усилено патрулирование водоёмов с участием сотрудников МЧС России, госинспекторов по маломерным судам, представителей органов местного самоуправления, полиции и добровольцев. Именно дети находятся в зоне риска, поскольку стремятся опробовать первый лёд, забывая о безопасности. Также в зоне риска – поклонники подлёдной рыбалки, которые стремятся начать свой сезон как можно раньше.

Напомним, вечером 19 ноября трое маленьких детей утонули в поселке Анопино, что в Гусь-Хрустальном районе. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».