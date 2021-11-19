Во Владимирской области утонули трое детей

Фото очевидцев.

Самая настоящая трагедия случилась во Владимирской области. Вечером в пятницу трое маленьких детей утонули в поселке Анопино, что в Гусь-Хрустальном районе.

Как сообщили в областной прокуратуре, вечером на водоеме близ поселка Анопино с признаками утопления были обнаружены тела троих детей восьми-девяти лет — двух мальчиков и девочки. В ГУ МЧС России по Владимирской области уточнили, что трагедия произошла на озере Лосиха, что рядом с населенным пунктом. На место трагедии выехали сотрудники Следственного комитета, руководство прокуратуры Гусь-Хрустального района, полицейские и руководители регионального главка МЧС.

Фото очевидцев.

- Сейчас сотрудниками прокуратуры во взаимодействии с другими правоохранительными органами выясняются все обстоятельства произошедшего, проводится опрос родственников, педагогов и одноклассников погибших, - рассказала старший помощник прокурора Владимирской области Виктория Туркова.

При этом в Следственном управлении Следкома России по Владимирской области информацию о произошедшем не комментируют. Как уточнил наш источник в правоохранительных органах, делать какие-либо выводы пока преждевременно.

Фото очевидцев.

- Пока невозможно сказать, носит ли смерть малышей криминальный характер. На место буквально только что прибыли сотрудники СК и других структур, - рассказал собеседник.

Предварительно известно, что дети были местными. Со слов очевидцев известно, что это были брат, сестра и их друг. Вопреки появившимся слухам, ребята не находились в розыске, как пропавшие. По словам местных жителей, дети учились в одной школе, трагедия случилась после занятий.

В 19.00 следователи регионального СУ СКР сообщили о том, что по факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

В СК уточнили, что детей с признаками утопления обнаружили около 16.00. На место ЧП выезжал руководитель областного главка Следкома Артем Кулаков.

В связи со случившимся следователи еще раз просят родителей поговорить со своими детьми и объяснить опасность выхода на неокрепший осенний лед.