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Происшествия21 ноября 2021 12:02

На трассе М-7 возле поворота на Лемешки загорелась фура

Пожарные успели спасти груз
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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21 ноября около девяти часов утра во Владимирской области произошло еще одно ЧП на трассе М-7. К счастью, не такое масштабное, как вчерашнее ДТП возле Лакинска.

На этот раз загорелась грузовая фура. ЧП произошло в Суздальском районе на федеральной трассе М-7 на подъезде к городу Владимиру. Если говорить конкретнее, то это был 24-й километр на повороте на Лемешки. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений горел кузов автомобиля. Пожарные не дали распространиться огню на весь автомобиль и ликвидировали пожар на площади 0,4 квадратных метра.

На пожар выезжали 2 единицы техники, 6 человек личного состава. Сейчас выясняется причина пожара.