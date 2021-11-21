На трассе М-7 возле поворота на Лемешки загорелась фура

21 ноября около девяти часов утра во Владимирской области произошло еще одно ЧП на трассе М-7. К счастью, не такое масштабное, как вчерашнее ДТП возле Лакинска.

На этот раз загорелась грузовая фура. ЧП произошло в Суздальском районе на федеральной трассе М-7 на подъезде к городу Владимиру. Если говорить конкретнее, то это был 24-й километр на повороте на Лемешки. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений горел кузов автомобиля. Пожарные не дали распространиться огню на весь автомобиль и ликвидировали пожар на площади 0,4 квадратных метра.

На пожар выезжали 2 единицы техники, 6 человек личного состава. Сейчас выясняется причина пожара.