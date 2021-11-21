Во Владимирской области перевернулся микроавтобус с пассажирами

Фото из группы "Подслушано Автомобилистов Владимир" соцсети ВКонтакте.

За крупным ДТП на трассе М-7 в районе Лакинска, где фура снесла надземный пешеходный переход, как-то незаметной осталась другая авария, что произошла в тот же день в Гусь-Хрустальном районе.

На дороге между поселком Анопино и деревней Жары микроавтобус "Фиат", везший людей не работу, съехал в кювет и перевернулся. К счастью, обошлось без погибших, хотя восемь человек все же пострадали. Часть из них (по разным сведениям цифра варьируется от 2 до 5 человек) доставлены в Гусевскую ЦРБ, а остальные отправлены на амбулаторное лечение.

По предварительной версии, водитель микроавтобуса не справился с управлением на скользкой дороге. В полиции сейчас проводят проверку.