В Коврове около 100 человек отстранили от работы из-за отсутствия прививки от Covid-19

Жителей Владимирской области массово отстраняют от работы из-за отсутствия прививок от коронавируса. Ковидной сегрегации подверглись сотрудники образовательных учреждений во Владимире, но не только.

В Коврове около 100 человек, работающих на заводах ЗИД, ВНИИ «Сигнал» и других предприятиях отстранены от работы из-за того, что не прошли васкцинацию, сообщает региональное отделение КПРФ. После этого люди обратились к местному отделению коммунистов. По словам рабочих, руководство заводов заставило всех сотрудников вакцинироваться. Всех, кто не согласился, отправили по домам. Отстраненные работники передали документы юристу обкома Кириллу Белову для проверки их на соответствие трудовому законодательству. Также будут направлены заявления в областную прокуратуру.

Это не первый случай, когда во Владимирской области людей отправляют в отпуск за свой счет, в случае если он не привит. Во Владимире на это жаловались сотрудники сферы образования. На днях глава управления образования Елена Малик, говоря о законности этих действий, сослсалась на 76-ю статью Трудового кодекса.